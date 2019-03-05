كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرسيدس تعلن عن سيارتها محدودة الإنتاج "AMG S65 Final Edition" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع اقتراب الجيل الحالي من مرسيدس S-Class من نهايته ليحل الجيل القادم مكانه فإن هذا الجيل سيشهد أيضًا نهاية فئة 65، وعلى أسلوب مرسيدس فإن الاختتام يأتي مع AMG S65 Final Edition محدودة الإنتاج.

تحمل السيارة تصميمها الخارجي المألوف وتتميز بالطلاء الأسود ولمسات من اللون النحاسي تزين خطوط الواجهة الأمامية والخلفية وعتبات الأبواب والجنوط الرياضية قياس 20 إنش، ويحمل هذا الإصدار توقيع AMG وراء النوافذ الخلفية وهو ما لا يوجد عادة إلا على محركات AMG. تستمر الألوان في الداخل بالفرش الأسود والتطريزات النحاسية مع عبارة Final Edition ِعلى المقود. وتوفر السيارة بيئة AMG S65 فائقة الفخامة المعهودة.

تحمل AMG S65 Final Edition نفس محرك السيارة الأساسية V12 ثنائي التيربو ينتج 621 حصان و1,000 نيوتن-متر. ويساعد السيارة ذات الـ2,250 كيلوغرام على بلوغ سرعات عالية وتحقيق تسارع 0-100 كم/س في 4.2 ثانية فقط.

ظهرت S65 لأول مرة قبل 3 أجيال من S-Class بالتحديد في عام 2003، وتطورت السيارة خلال الأعوام المنصرمة بشكل ملحوظ، ومن المتوقع أن يأتي الجيل القادم من S-Class بفئات هجينة جديدة تفتح أبواب جديدة أمام مرسيدس.