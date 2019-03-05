اليابان تطور قطارات رصاصة جديدة كلياً سرعتها تتخطى 400 كم/س

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة شرق اليابان للسكك الحديدية عن قاطرة ألفا إكس “ALFA-X” الجديدة في إحدى فروع شركة هيتاتشي الصانعة للقطار بمحافظة ياماغوتشي، وتميزت القاطرة بمقدمتها الطويلة كجزء من التصميم الجديد الذي سيشهده الجيل القادم من قطارات الرصاصة في اليابان.

وقامت الشركة المصّنعة بتركيب مخمّدات الاهتزازات الأفقية والعمودية والتي تعمل على تقليص موجات الضغط والارتجاجات الناجمة عن السرعات العالية عند دخول القطار للأنفاق، بالإضافة إلى تثبيط الاهتزازات التي قد تواجه القطار عند وقوع زلازل، بالإضافة إلى توزيع البطاريات الكهربائية ذات السعة الكبيرة في المساحات الخالية التي تم إيجادها بعد تقليص عدد الأجهزة وتصغير حجمها والتقليل من وزنها، وتعتبر طريقة التوزيع هذه من ضمن التحديات التي تواجهها الشركة أيضاً.

ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للجيل الجديد من قطارات الرصاصة المحتمل أن تبلغ سرعتها القصوى 400 كيلومتر/الساعة في عام 2030، لتستكمل مسيرة القطارات الفائقة السرعة باليابان والتي كانت بدايتها عام 1964م.