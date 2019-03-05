شركة دو تكافىء أحد عملائها بسيارة مكلارين

الخليج ٣٦٥ نت – كافأت “دو” التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، “بالفير سينغ” عامل من الجنسية الهندية في دبي وهو أحد عملائها بسيارة مكلارين 570S سبايدر بعد أن قام بإعادة تسجيل رقم هاتفه المتحرك وتحديث بياناته، حيث كانت قد دعت عملاءها إلى تحديث بياناتهم الخاصة بأرقام هواتفهم المتحركة قبل 31 يناير لتجنب تعليق خدمات الاتصال.

وعبّر “بالفير سينغ” عن سعادته لفوزه بالجائزة، وقال: “إنها حقاً لحظة مميزة ونقطة تحول في مسيرتي بعد 10 سنوات قضيتها في العمل بدولة الإمارات، حيث أخطط للبقاء هنا ومواصلة حياتي، كل الشكر والامتنان لشركة “دو” التي ساعدتني على تحقيق حلمي وتحسين مستقبلي”.

وقال السيد “فهد الحساوي” نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، خدمات الاتصال في “دو”: “نسعى في الشركة إلى نشر السعادة والفرح بين عملائنا، وتُعتبر هذه المبادرة دليلاً على جهودنا المبذولة ليس فقط لتوفير خدمات اتصال مميزة وإنما إلى مكافأة عملائنا بجوائز قيمة جداً، ونتقدم بالتهاني لعميلنا بالفير على الفوز بهذه الجائزة ونحث جميع عملائنا على تحديث بياناتهم والمشاركة في مسابقاتنا القادمة”.

ودعت الشركة العملاء الذين لم يحدثوا بياناتهم في السابق وتم تعليق خدماتهم، إلى ضرورة زيارة أحد مراكز “دو” للتحديث أو القيام بذلك عبر الإنترنت.