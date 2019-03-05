سياسة "أردوغان" تتسبب في تدهور مبيعات قطاع السيارات التركي

كتب: باسل الحلواني

يشهد قطاع السيارات التركي أزمة كبيرة، في ظل التدهور الحاد الذي أصاب المبيعات خلال شهر فبراير المنقضي، الأمر الذي يهدد صناعة السيارات التركية بشكل كبير، وينذر بأزمة اقتصادية طاحنة.

وتراجعت مبيعات السيارات في السوق التركي خلال الشهر الماضي،

بمعدل 47.1%، مقارنة بمبيعات نفس الفترة خلال العام الماضي.

ووفقاً للخبراء والمحللين، فإن السياسية الاقتصادية التي يتخذها الرئيس التركي "أردوغان"، ساهمت بشكل كبير في ارتفاع معدلات التضخم لأكثر من 25%، نتيجة

الهبوط الحاد للعملة التركية أمام الدولار، حيث تراجعت بنحو 30%، فيما بلغ العجز التجاري الكلي في تركيا خلال شهر فبراير الماضي 2.19 مليار دولار، مايعكس تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وقال اتحاد موزعي السيارات الأتراك، في بيان مقتضب صباح اليوم، إن مبيعات السيارات في تركيا قد انخفضت بمعدل 59% على أساس سنوي في "يناير".