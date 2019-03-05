“بالفيديو والصور” تعرف على سيارة ظبيان الخاصة بالشيخ حمد بن حمدان آل نهيان

الخليج ٣٦٥ نت – يعد الشيخ حمد بن حمدان آل نهيان، أحد أعضاء الأسرة الحاكمة لإمارة أبوظبي الإماراتية، والمعروف باسم شيخ قوس قزح، مالك واحدة من أغرب مجموعات السيارات في العالم، وهو ما يتضمن دودج باور واجن عملاقة تحتوي بداخلها على بيت يضم حجرة نوم كبيرة، ولكن ما هو أغرب من ذلك كانت سيارته الأحدث التي عمل على تصميمها وصنعها بنفسه، حاملة اسم ظبيان.

تأتي سيارة ظبيان الفريدة من نوعها لتكون أكبر SUV في العالم، حيث يبلغ طولها 10.8 متر تقريباً، في حين نجد أن ارتفاعها 2.5 متر وعرضها 2.4 متر، وتستند على منصة ذو 10 عجلات مأخوذة من مركبة أوشكوش Oshkosh” M1075″ العسكرية.

قام الشيخ حمد بإزالة هيكل مركبة أوشكوش العسكرية لاحقاً واستبداله بعدد من قطع السيارات المختلفة، حيث تأتي المقصورة على سبيل المثال من جيب رانجلر انليميتد، في حين نجد أسفل المقصورة جزء من خلفية دودج دارت، مع وجود مصابيح فورد F سيريس للأعمال الشاقة بالواجهة.

من الصعب معرفة إن كانت هناك قطع أخرى مأخوذة من سيارات إنتاجية معروفة في ظبيان، حيث أن أغلب أجزائها مصنوعة بشكل مخصص، بما يتضمن غطاء المحرك الذي لا يقل طوله عن 6 أمتار.

هذا وفيما يتعلق بالمحرك ذاته، فهو من نوع Caterpillar C15 ديزل 6 سلندر المخصص للشاحنات الضخمة ذو نظام تبريد مائي بقوة 600 حصان عند 1,800 لفة/دقيقة و2,508 نيوتن.متر للعزم عند 1,200 لفة/دقيقة، وهو ذاته المستخدم بمركبة أوشكوش العسكرية ويتصل بناقل أوتوماتيكي 7 سرعات.