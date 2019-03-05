كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطبيق جديد مخصص لتأجير السيارات النقل الضخمة في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشر مؤخرا في السوق المصري تطبيق جديد للهواتف الذكية باسم Trella، وهو تطبيق جديد مخصص لتأجير سيارات النقل الضخمة المعروفة باسم التريلات.

واستطاعت المجموعة المؤسسة لهذا التطبيق جمع تمويل يبلغ 600 ألف دولار، وذلك حسب ما ذكرته الصفحة الرسمية على فيسبوك لمجلة "الفصلة".

جدير بالذكر أن هذا التطبيق يهدف إلى توصيل العميل الذي يرغب في شحن كمية من البضائع بشركات الشحن بشكل مباشر، وهي الشركات التي سجلت اسمها للعمل أيضا من خلال هذا التطبيق، ويمكن للعميل من خلال التطبيق تحديد نوع الشحنة ووزنها وأيضا مكان استلام الشحنة ومكان توصيلها.

ويمكنك تحميل هذا التطبيق للهواتف الذكية التي تعمل بأنظمة تشغيل أندرويد من خلال الضغط على الرابط التالي: