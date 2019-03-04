“بالصور” شاهد أبرز السيارات التي انتشرت في السعودية قديماً

الخليج ٣٦٥ نت – حسب مختلف الروايات التاريخية الخاصة بالمؤلف والمفكر السعودي، فهد المارك، رحمه الله، في كتابه “لمحات عن التطور الفكري في جزيرة العرب في القرن العشرين”، وصلت أول سيارة إلى السعودية بمدينة حائل في عام 1915، ليبدأ انتشارها في عام 1926 بشكل موسع داخل أرجاء المملكة بعد ذلك.

وصلت أول سيارة بالسعودية إلى مدينة حائل في عام 1915، وذلك بعهد الأمير سعود بن رشيد رحمه الله، حيث كانت هدية له من السلطان العثماني حينها، ليحضرها رشيد الناصر الليلا، سفير إمارة نجد في اسطنبول، جالساً إلى جوار سائق تركي.

كانت سيارة مرسيدس واحدة من أول ما أنتجت العلامة الألمانية، حيث أنها كانت موديل 1915، لتصل إمارة جبل شمر حينها في نفس عام صنعها، حيث حملت محرك رباعي الأشواط ذو قوة 100 حصان، وقد كان اسمها “38/100”.

توالى بعد ذلك انتشار السيارات لأغراض دينية بشكل أساسي كالحج والعمرة، حيث بدأت الحافلات بالظهور لنقل الحجاج والمصلين إلى الحجاز.

مع بداية الثلاثينات، بدأت عمليات التنقيب عن النفط في المملكة العربية السعودية، فقام المواطنون حينها بتعلم القيادة والعمل كسائقين لسيارات البيك اب والمقطورات الكبيرة، خاصة مع تأسيس شركة أرامكو للتنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع النفط في عام 1933.

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انتشرت في هذه الفترة العديد من السيارات المخصصة للأعمال أمثال Diamond T التي كانت تعرف باسم الدمينتي أو الدمنتي، حيث استخدمتها شركات التنقيب عن النفط في البداية، وقد عرفت بمدى قوتها وتحملها للأوزان الثقيلة، بجانب قوة محركها العالي على مجابهة مصاعب السير في طرق الصحراء الرملية مع صوت قوي مميز للغاية يسمع من على بعد عدة كيلومترات.

وبداية من منتصف الأربعينات، بدأت سيارات دودج “Power Wagon” التي عرفت باسم البارويجن حينها بالانتشار في المملكة، حيث كانت ذو محرك قوي للغاية رغم حجمها الصغير المخصص لحمل الأغراض الخفيفة والركاب، فقد تم استخدامها من قبل ارامكو في نقل مختلف المعدات عبر الصحاري ذات الكثبان الرملية الكثيفة بفضل دفعها الرباعي.

أما عن موديلات بيك اب شركة “International” فقد عرفت باسم عنترناش المستوحى من اسم عنتر رمز القوة عند العرب، وهو للدلالة على ما اتصفت به هذه السيارة من قوة ومتانة، حيث اعتمدت أرامكو عليها في كثير من مشروعاتها المتعلقة بإيصال أنابيب النفط إلى البحر الأحمر والبحر المتوسط ليتم بعدها بيعها في المزادات وتنتشر بين المواطنين، كما استخدمتها قوات حماية الحدود ومكافحة التهريب أيضاً.

هذا وتضمنت الطرازات الشهيرة الأخرى في فترة ما بين الخمسينات إلى السبعينات كل من شاحنات ماك الكبيرة، دودج فارجو، بيك اب فورد والتي عرف باسم الفرت أو الهافات لدى البدو، بيك اب شيفروليه التي عرفت باسم شفر، إضافة إلى بيك اب جمس لاحقاً.

