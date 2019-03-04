كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هواوي تكشف عن نسخة جديدة من هاتفها "Mate 20X" تدعم شبكات الـ 5G والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هواوي أعلنت نهاية الشهر الماضي خلال أحداث مؤتمر MWC 2019 عن هاتفها القابل للطي Mate X وهو أول هاتف من الشركة يأتي بمودم هواوي Balong 5000 والخاص بدعم إتصالات الجيل الخامس.

هواوي أعلنت أيضاً خلال مؤتمر MWC 2019 عن نسخة جديدة من هاتف Mate 20X صاحب الشاشة الضخمة وهذه النسخة تأتي بمودم Balong 5000 لكي تدعم إتصالات الجيل الخامس مثل هاتف Mate X.

هواوي لم تكشف متى ستتوفر هذه النسخة من هاتف Mate 20X ولم تعلن عن سعرها ولكن بالتأكيد ستكشف عن هذه المعلومات خلال الفترة القادمة ويُذكر أن الشركة لديها حدث يوم 26 مارس ستعلن خلاله عن سلسلة هواتف P30 ومتوقع أن يكون هناك نسخة من هاتف P30 Pro تدعم الـ 5G.