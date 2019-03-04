كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راوش تجري تعديلات شرسة على سيارة "فورد F-150 رابتر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة التعديل الأمريكية راوش عن تعديلاتها لفورد F-150 رابتر 2019 ترفع الأداء وتحسن ديناميكية القيادة.

ترتكز تعديلات راوش على إعادة برمجة وحدة التحكم بالمحرك وإضافة بعض التعديلات الأخرى لتحسين قيادة السيارة، مع البرمجة الجديدة أصبح المحرك 3.5 لتر إيكوبوست يطلق 522 حصان كما أصبح أفضل استجابة لدواسة الوقود ما يعزز قيادة واستجابة السيارة. وأضافت راوش كذلك نظام عادم أفضل وثلاجة تبريد جديدة للمحرك.

مظهرياً تأتي راوش رابتر بجنوط جريئة قياس 20 إنش وعجلات قياس 35 إنش تعزز أداء السيارة على الطرق الوعرة، وستوفر راوش حزمة راوش Signature الظاهرة كملصقات تزيينية على السيارة وقفص محسن للصندوق الخلفي وإضاءة LED للطرق الوعرة كخيارات إضافية.

يقول Jack Roush Jr عن أحدث إبداعات شركته “روش رابتر هي السيارة الأفضل قدرة على القيادة على الطرق الوعرة من الجليد والثلوج إلى أعماق الصحراء وتنتصر هذه السيارة على الأرض مع تصميم روش الأيقوني خاصة مع ترقيات Pac Performance للمحرك".