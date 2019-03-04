كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرسيدس تستعد للكشف عن "GLC" في جنيف.. مخصصة للمناطق الوعرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتزم شركة مرسيدس لإطلاق الموديل الجديد من GLC، المخصصة للمناطق الوعرة، خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات في الفترة من 7 إلى 17 مارس الجاري.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الموديل الجديد من GLC يأتي برتوش تصميمة تظهر على المآزر والكشافات العاملة بتقنية LED، كما تزخر مقصورة السيارة بأجهزة رقمية وشاشة لمسية يتم التحكم في نظام الاستعمال الخاص بها عن طريق الأوامر الصوتية ضمن نظام الاستعمال MBUX الجديد، كما تم تطوير الأنظمة المساعدة وتوسيع باقتها.

وأشارت الشركة التابعة لمجموعة دايملر الألمانية إلى أن معظم التغييرات، التي يأتي بها الموديل الجديد، تظهر على برنامج الدفع؛ حيث ينضم الجيل الجديد من المحركات رباعية الأسطوانات، والتي يتم دمج بعض منها مع مولد بدء حركة 48 فولت.

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وفي البداية تتوفر للسيارة مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 120 كيلووات/163 حصان و 190 كيلووات/258 حصان، ويضاف إلى قوة كل محرك من محركات البنزين قوة 10 كيلووات/14 حصان يساهم بها مولد بدء كهربائي.

وصرحت مرسيدس بأن المحركات الجديدة تسهم في خفض معدل استهلاك السيارة من الوقود بنسبة تصل إلى 15% لتتراوح بين 2ر5 لتر/100 كلم من الديزل و 4ر7 لتر/100 كلم من البنزين.

كما تخطط مرسيدس لإطلاق الموديل GLC 400d المعتمد على محرك ديزل سداسي الأسطوانات بقوة 200 كيلووات/272 حصان، وموديل هجين Plug-In بمدى سير يبلغ نحو 50 كلم.