بالأرقام.. مفاجآت في خريطة مبيعات الملاكي خلال "يناير" الماضي

كتب: باسل الحلواني

تمكنت العلامات كورية الصنع أن تتصدر قائمة مبيعات السيارات الملاكي، خلال شهر يناير الماضي، وذلك بعدما وصل إجمالي مبيعاتها إلى حوالي 2419، بينما حلت العلامات يابانية الصنع في المركز الثاني بعدما تمكنها من بيع 2072 وحدة.

ووفقاً للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" لمبيعات شهر يناير، فإن مبيعات السيارات أوروبية الصنع قد شهدت نمواً ملحوظاً في"يناير"، بمعدل نمو بلغ 112%، وإجمالي مبيعات بلغ 1940 سيارة، مقارنةً بـ917 سيارة، خلال نفس

الفترة من العام الماضي، وذلك بفضل تأثير تفعيل الشريحة الأخيرة من اتفاقية الشراكة الأوروبية، والتي بموجبها تم تطبيق الإعفاء الجمركي الكامل على السيارات أوروبية الصنع.

وحصدت السيارات الصينية المركز الرابع بإجمالي مبيعات يقدر بـ 801 وحدة، بينما حلت السيارات أمريكية المنشأ في المركز الخامس بإجمالي مبيعات يقدر بـ715 سيارة.