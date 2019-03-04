كتب: باسل الحلواني
تمكنت العلامات كورية الصنع أن تتصدر قائمة مبيعات السيارات الملاكي، خلال شهر يناير الماضي، وذلك بعدما وصل إجمالي مبيعاتها إلى حوالي 2419، بينما حلت العلامات يابانية الصنع في المركز الثاني بعدما تمكنها من بيع 2072 وحدة.
ووفقاً للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" لمبيعات شهر يناير، فإن مبيعات السيارات أوروبية الصنع قد شهدت نمواً ملحوظاً في"يناير"، بمعدل نمو بلغ 112%، وإجمالي مبيعات بلغ 1940 سيارة، مقارنةً بـ917 سيارة، خلال نفس
وحصدت السيارات الصينية المركز الرابع بإجمالي مبيعات يقدر بـ 801 وحدة، بينما حلت السيارات أمريكية المنشأ في المركز الخامس بإجمالي مبيعات يقدر بـ715 سيارة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالأرقام.. مفاجآت في خريطة مبيعات الملاكي خلال "يناير" الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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