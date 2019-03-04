السيارات المستوردة تتفوق على "المحلية" خلال يناير

كتب: باسل الحلواني

استطاعت سيارات الركوب المستوردة خلال شهر يناير الماضي، أن تتفوق على السيارات المجمعة محليا، من حيث إجمالي المبيعات.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، فإن مبيعات السيارات المستوردة، في شهر يناير الماضي،

قد قفزت بنسبة 58.3 % لتصل إلى 5074 سيارة مقابل 3205 وحدة، بينما انخفضت مبيعات المركبات المجمعة محليًا بنسبة .6 بإجمالى 2873 سيارة مقارنة بـ 3573 مركبة، وذلكمقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

ويشهد سوق السيارات منذ نوفمبر الماضي، العديد من المتغيرات التي أثرت بشكل كبير على حركة المبيعات، كان أبرزها تحرير سعر الدولار الجمركي للسيارات، وتطبيق الإعفاء الجمركي الكامل على السيارات أوروبية الصنع تنفيذا لبنود اتفاقية الشراكة الأوروبية، فضلا عن حملات مقاطعة شراء السيارات.