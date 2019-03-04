لمواجهة الركود.. شركات السيارات تواصل التوسع في تقديم خدمة "Trade In"

واصلت العديد من شركات السيارات في السوق المحلية التوسع في تقديم خدمة "Trade In"، التي بموجبها يمكن للعميل أن يقوم باستبدال بسيارته القديمة أخرى جديدة، وذلك كأحد الحلول التسويقية التي انتهجتها الشركات أخيرًا، لمواجهة حالة الركود التي أصابت القطاع.

كانت آخر الشركات التي أعلنت عن اعتزامها تدشين هذه

الخدمة، أمس، شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، وكلاء سيارات سيات وسكودا في مصر، بحيث يشمل الاستبدال جميع العلامات التجارية التابعة لفولكس فاجن: "فولكس فاجن ملاكى، فولكس فاجن التجارية، أودى، سيات، سكودا"، وذلك في إطار المساعي التي تبذلها "كيان"،لتحقيق طفرة في مبيعاتها خلال 2019.

كانت "سيارات الوفد" نشرت تقريرًا، الأسبوع الماضي، أكدت فيه اتجاه قطاع كبير من شركات السيارات في مصر إلى تدشين خدمة "Trade In"، كأحد الحلول التسويقية للخروج من الأزمة الحالية.

جدير بالذكر، أن مجموعة المنصور للسيارات، وكيل علامات أوبل وشيفورليه في مصر، أعلنت الأسبوع الماضي، عن انطلاق خدمة استبدال سيارات أوبل وشيفورليه المستعملة، من خلال برنامج "Tread in".