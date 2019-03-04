مشاركة قوية لـ"مازيراتي" في النسخة الـ89 من معرض جنيف الدولي

تعتزم عملاق صناعة السيارات "مازيراتي"، الكشف عن أيقونتها الرياضية "ليڤانتي تروفيو" في إصدار التدشين، الذي يُعد إصدارًا محدودًا مكونًا من 100 سيارة فقط، وذلك خلال مشاركتها في النسخة الـ89 من معرض چنيڤ الدولي للسيارات، لتكون بطل جناح "مازيراتي"، جنبًا إلى جنب مع الطُرُز الأخرى من تشكيلة 2019.

كما ستقوم "مازيراتي"، بعرض جران توريزمو إم سي GranTurismo MC (اختصارًا لكلمة Maserati Corse)، للمرة الأولى، بمظهر خارجي بلون رمادي Grigio Lava Matte مع عناصر داخلية من ألياف الكربون.

كما سيتم الكشف عن تطوير جديد آخر في افتتاح المعرض، وهو أحد الأمثلة التي تُجسّد قدرة مازيراتي على إبداع سيارات مخصصة بحسب الطلب، تظهر للنور لمرة واحدة، يتم إنشاؤها وفقًا لطلبات عميل معيَّن.

ومن المنتظر أن يكون إصدار التدشين من "ليڤانتي تروفيو"، متاحًا ليس فقط باللون الأزرق: Blu Emozione Matte المعروض في معرض جنيف الدولي للسيارات، ولكن أيضًا سيتم طرحها بلونين فريدين، هما الأصفر: Giallo Modenese، والأحمر: Rosso Magma، وذلك بحسب البيان الصادر عن الشركة، التي حصلت "سيارات الوفد"، على نسخة منه.

تتميز المقصورة الداخلية بمقاعد رياضية من الجلد الطبيعي الفاخر "بيينو فيوري" Pieno Fiore الممتاز، مع خياطة بغرز متباينة وشعار تروفيو "Trofeo" المطرّز على مسند الرأس، متوفر باللون الأزرق، أو الأحمر، أو الأصفر، مع إدراج ألياف الكربون الحصرية على المصدات، والزوائد الجانبية وغطاء المحرك المصمم خصيصًا.

يمكن أن تكون العجلات المعدنية أورايون Orione مقاس 22 بوصة بلون أسود غير لامع، أو أسود لامع ، في حين تتوفر مساميك الفرامل باللون الفضي، أو الأزرق، أو الأصفر، أو الأحمر.

وتم تجهيز" ليڤانتي تروفيو"، بأحد أقوى المحركات على الإطلاق في سيارة مازيراتي، حيث تم تعديل محرك التوربو المزدوج 8 سلندرات V8 سعة 3,8 لتر القوي لاستيعاب نظام Q4 للدفع الكلّي الذكي ليمنحها تصميمًا جديدًا لعمود الإدارة، ومضخة وقود جديدة وحزام مساعد، إضافة إلى تصميم مختلف للأسلاك الكهربائية.

ومثل جميع محركات البنزين في مازيراتي، يتم تجميع هذا المحرك ثُماني السنلدرات V8 بواسطة فيراري في مارانيللو، حيث التسارع من 0-100 كم/ ساعة في 4,1 ثانية، والسرعة القصوى قريبة من 300 كم/ ساعة.

تم تجهيز ليڤانتي تروفيو بصندوق التروس الأوتوماتيكي ZF ذي الثماني سرعات، الذي تم استخدامه على جميع إصدارات ليڤانتي، التي تشتهر بتنوعها وشخصيتها الرياضية.

كما تم اعتماد وضع القيادة كورسا "Corsa" مع وظيفة التحكم في الإطلاق (إضافة إلى وضعيات Normal و I.C.E و Sport و Off Road) لتعزيز الطابع الرياضي لسيارة مازيراتي الرياضية الفارهة. يعمل وضع القيادة "Corsa" على تحسين استجابة المحرك وفتح صمامات العادم في التسارع، فضلًا عن توفير نقل أسرع للتروس، وانخفاض مستويات التعليق الهوائي، والتخميد الرياضي سكاي هوك Skyhook وإعدادات نظام Q4 للدفع الكُلّي الذكي الأمثل، كما أنه يتفاعل مع أنظمة التحكم في الجر ونظام برنامج ESP للثبات الإلكتروني لزيادة متعة القيادة.

تتميز "ليڤانتي" بنظام "مازيراتي" المتكامل للتحكم بالسيارة (IVC) للوصول لديناميات القيادة المثيرة للإعجاب، والأداء الأفضل، وتجربة قيادة مازيراتي حقيقية، بواسطة المساعدة على منع عدم استقرار السيارة، بدلًا من مجرد تصحيح "أخطاء السائق"، كما يفعل نظام الثبات الإلكتروني (ESP) التقليدي.

كذلك فإن التوازن المثالي للوزن بنسبة 50:50 ومركز الثقل المنخفض - المشترك بين جميع موديلات ليڤانتي، مع نظام التعليق الأمامي "ويشبون" المزدوج/ الخلفي متعدد الوصلات، إضافة إلى الإطارات الخلفية قياس 22 بوصة على عجلات من سبائك الألمنيوم، كل ذلك يمنح ليڤانتي تروفيو الجديدة مناورة متوازنة تمامًا واستقرارًا جانبيًا.

وصل تصميم ليڤانتي الذي لا تخطئه العين إلى مستويات رياضية جديدة في هذا الطراز، مثل الفاصل "السبلتر" السفلي، والشفرات الجانبية في مآخذ الهواء الأمامية، وإضافات الزوائد الجانبية، والمُستخرج الخلفي المصنوع من ألياف الكربون خفيفة الوزن للغاية.

في الأمام، تتوفر "ليڤانتي تروفيو"، بكشافات ليد ماتريكس LED Full Matrix LED، وشبكة أمامية مع قضبان عمودية مزدوجة ذات تشطيب بيانو أسود، وفتحة شبكية على شكل "قرص العسل"، ومقابض أبواب بلون الهيكل وإسطوانات فرامل مطلية للأداء باللون الأحمر، أو الأزرق، أو الأسود، أو الفضي، أو الأصفر، وعلاوة على كل ذلك، يزين شعار تروفيو "Saetta" المخصص الرمز الأيقوني لسيارة رياضية طراز كوبيه Coupé.

داخل مقصورة "ليڤانتي تروفيو"، يوجد الكثير من الميزات الأنيقة التي تخلق بيئة من الرفاهية الخالصة.. إن جلد "بيينو فيوري" Pieno Fiore الطبيعي لا يشبه أي جلد آخر يستخدم في صناعة السيارات لإحساسه الطبيعي الناعم، ويتم معالجته لتطوير شخصية فريدة على مر السنين.

تم تسليط الضوء على هذه الشخصية الرياضية الرائعة لليڤانتي من خلال التفاصيل الجديدة بألياف الكربون المطفية "الماط" ثلاثية الأبعاد "3D Touch" ، والرسومات البيانية لمجموعة العدادات ، وفرشات الأرضية مع شعار تروفيو المعدني ، وساعة مازيراتي المزودة بقرص

Bowers & Wilkins

فريد. ولاستكمال المجموعة على متن السيارة هناك نظام الصوت المحيطيالمتوفر بقدرة 1780 واط و 17 مكبر للصوت لتجربة صوت تحاكي قاعة الحفلات الموسيقية.

ووفقاً للبيان، تعد "ليڤانتي تروفيو"، أول سيارة لمازيراتي مجهزة بعجلات من الألمنيوم قياس 22 بوصة ، لذلك تعاونت مازيراتي مع "كونتيننتال" Continental لتوفير 6 إطارات "سبورت كونتاكت" SportContact™ الجديد كمعدات قياسية. وقد ساهم الإطار الرياضي الفائق الجديد في تحقيق مناورة متوازنة وأداء التفاف متميز في أقوى سيارات مازيراتي في الإنتاج اليوم.

يوفر جناح الشركة بالمعرض جولة إعلامية من خلال ثلاثة مجالات مواضيعية مخصصة، ستعرض كل منطقة عرضًا للأدوات والمواد والمكونات التي صنعها خصيصًا كل من: Zegna و De Castelli و Giorgetti ، وتشهد على السعي الدءوب إلى التميز والأناقة والأصالة ، ونموذجًا للمنتجات المصممة والمصنعة في إيطاليا وهو أمر نموذجي يميز مازيراتي.

جدير بالذكر أن"زينيا" هي شريك طويل الأمد لمازيراتي، وستقدم في معرض جنيف العرض العالمي تصميمها الداخلي الجديد للسيارات الأول على مستوى العالم في PELLETESSUTA™ ، وهو جلد نابا خاص منسوج ، الذي تطرحه نتاج أبحاث رائدة أجريت بواسطة ارمينجيلدو زينيا ، التي تسعى إلى ابتكار نسيج فخم ومبتكر ، خفيف وناعم متعدد الاستخدامات مناسب تمامًا لإبداع مختلف المنتجات، بدءًا من لوازم تصميم المنازل إلى ملحقات الوسائط المتعددة.

تزداد أواصر العلاقة بين زينيا ومازيراتي قوة مع كل عام يمر، ومرد ذلك في جزء لا بأس به إلى التشابه التاريخي بين العلامتين التجاريتين.

تعد مجموعة ارمينجيلدو زينيا Ermenegildo Zegna واحدة من أبرز الشركات في إيطاليا. تأسست في عام 1910 في تريفيرو ، في جبال الألب ، على يد رجل أعمال شاب يدعى ارمينجيلدو Ermenegildo ، وكانت رؤيته تتمثل في إنتاج أفخر الأقمشة في العالم بطريقة أخلاقية من خلال الابتكار والاستفادة من أفضل الألياف الفاخرة، بجلبها مباشرة من مصدرها في بلدانها الأصلية، وتسترشد الشركة حاليًا بالجيل الرابع من عائلة زينيا. ابتكرت المجموعة، التي نفذت منذ الثمانينات استراتيجية للتكامل الرأسي ، علامة تجارية عالمية فاخرة تقدم حاليًا أقمشة وملابس وإكسسوارات.

بدأت تقاليد جيورجوتي العريقة في صناعة الأثاث في بريانزا Brianza في عام 1898، وما زالت بعد أكثر من 120 عامًا مستمرة في التطور والابتكار. تتطلع الشركة إلى المستقبل، وكيفية نقل التغييرات في عالم يتحول ديناميكيًا والبقاء على اطلاع عليه. ينطوي نهج جيورجيتي للتصميم الداخلي على تفسير السلوكيات والأذواق في مختلف الأسواق المختلفة، وخلق قطع خالية من جميع التقاليد الرسمية، وقادرة على التعايش بانسجام في أي سياق، وتذويب المسافات الثقافية والزمنية.

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إن المنتجات التي صنعتها شركة جيورجيتي تلخص أفضل ما في الشعار الفخم، "صنع في إيطاليا". بدءًا من التصميم والإبداع والأسلوب، وصولًا إلى التصنيع الفعلي للمنتج النهائي، يتم تنفيذ عملية التصنيع بأكملها بالكامل في إيطاليا على يد موظفين مؤهلين تأهيلًا عاليًا، ويتميزون بمهارة بارعة في قطاع الأثاث.

تتخطى وسائل الإنتاج الحِرَفية المرتبطة بعبارة "صنع في إيطاليا" الأساس المنطقي للمنتجات المعيارية ذات الإنتاج الضخم، مما يضمن مستويات عالية من تخصيص المنتجات.

إن الأعمال التي لا غنى عنها للحرفيين الرئيسيين قادرة على صبغ مشاريع جيورجيتي بتلك الجاذبية السحرية للقطع الفريدة المصنوعة يدوياً.

وتماشيًا مع التزامها باستعادة دور المعادن المتميز في التجارب الاستباقية، تقوم شركة دي كاستيلي بتطوير مفهوم ونهج قائم على الحرفة للعمل في العمليات الصناعية النموذجية، وهو توليفة جريئة تؤدي إلى نتائج غير مسبوقة. يولد اللقاء مع التصميم نهجًا لاستعمال المواد التي تقوم على احترام إمكاناتها الهائلة، بما في ذلك الاحتمالات الأقل وضوحًا، تلك التي تظهر تدريجيًا في مجموعة من المنتجات ذات الإنتاج الضخم والتي هي، في الوقت نفسه، فريدة من نوعها. ليس فقط لأن اليد التي أبدعتها فريدة من نوعها، ولكن بسبب تفرد العملية الثقافية التي تضع التأكيد الرئيسي على القيمة الجمالية - بدلا من تلك الوظيفية البحتة - من المواد البدائية التي تشكل بها دي كاستيلي مساحات حية. الأمر الذي يغير القول المأثور الذي يحصر برودة المعدن في الهوامش الخارجية لمشروع التصميم الداخلي، مما يجلب

الفولاذ والنحاس، في تنويعاته وتشطيباته المتعددة، إلى مركز سيناريو تم تجديده بالكامل، حيث يمكن أن يتوهج في النهاية في إشعاع يتولد ذاتيًا.

"ديلابري" Delabré هو اسم اللمسات النهاية الحِرَفية التي صممتها دي كاستيلي De Castelli. وهي تتألف من الأكسدة اليدوية لمواد مثل الفولاذ والنحاس، وهي قادرة على إضفاء آثار لونية فريدة لا تتكرر.

طُرُز أخرى في مجموعة مازيراتي مثل جران توريزمو أم سي، كواتروبورتيه وجيبلي، سيحظى زوار معرض جنيف الدولي للسيارات برؤيتها.

وتعد جران توريزمو MC (اختصار لعبارة لمازيراتي كورس) الذي يمثل تماما الخواص الرياضية لشركة مودينا.

تتميز جران توريزمو MC بتشكيل جديد حصري، يظهر للمرة الأولى على الإطلاق بطلاء Grigio Lava Matte كاللون الخارجي و حليات "Nerissimo Carbon Pack" مع التشطيبات المتباينة من الكروم الأسود للتفاصيل المختلفة: الجزء العلوي من الشبكة الأمامية بالشرائح العمودية السوداء وعلامة مازيراتي في الوسط، قطاعات الصندوق الخلفي، والحروف على الباب الخلفي، والشعار على الأعمدة ومآخذ الهواء الجانبية. كما تتميز مقابض الأبواب، ومخارج العادم وإطارات النوافذ باللون الأسود. كما أن حزم التخصيص بألياف الكربون ستكون متاحة للتصاميم الداخلية.

كما يتميز الجناح بمجموعة متنوعة من موديلات مازيراتي المختلفة، بما في ذلك الطراز ليڤانتي S Q4 جران سبورت في إطار حصري مع المظهر الخارجي باللون البرونزي، والذي يضم تصميمات داخلية في زينيا Zegna PELLETESSUTA ™. السيارة مجهزة بعجلات ألمنيوم 21 بوصة طراز Helios مصقولة. للمرة الأولى في تاريخ هذه الشراكة الطويلة مع زينيا، تم توسيع التخصيص ليشمل أيضا حليات جران سبورت من مجموعة مازيراتي. مزيج متطور للغاية لهذا السيارة الليڤانتي، أول سيارة رياضية في تاريخ أكثر من مئة عام من عُمر مازيراتي.

عرضت مازيراتي كواتروبورتيه S Q4 جران لوسو بلونها الأزرق المميز Blu Sofisticato مع التصميم الداخلي منتصميم زينيا PELLETESSUTA ™ Zegna ، وهو تصميم أنيق للغاية يؤكد مرة أخرى على الطابع الحصري والفاخر لهذا المنتج الرئيسي الإيطالي، الذي ترجع أصوله إلى تصميم سلسلة Series I في عام 1963 لتكون أسرع سيدان في العالم. تبرز العجلات ماركة Atlante مقاس 21 بوصة المصنوعة من سبيكة الألمنيوم المزودة بمساميك الفرامل الزرقاء والمقاعد الرياضية التي تبرز الطبيعة المزدوجة لهذا الطراز.

ويمكن رؤية اثنين من طُرُز مازيراتي جيبلي S Q4 (جران سبورت وجران لوسو)، 430 حصانًا، في جناح مازيراتي بالمعرض. تم تجهيز طراز جران سبورت بالطلاء الرمادي Grigio Maratea المعدني من الخارج وحزمة "نيريسيمو" Nerissimo مع تصميم داخلي أحمر اللون من جلد "بيينو فيوري" Pieno Fiore بخياطة سوداء ، إضافة إلى بطانة السقف في لون ألكنتارا Alcantara الأسود. يبلغ مقاس العجلات 21 بوصة من "التيتانيوم الأسود اللامع"، الذي يضفي على سيارة مازيراتي سيدان، التي تتميز بنظام Q4 للدفع الكلي الذكي بالعجلات الأربع، طابعًا فريدًا لا تخطئه العين. تم تمييز أناقة جراند لوسو بطلاء خارجي: جبال الألب البيضاء Bianco Alpi ثلاثية الطبقات، وعجلات 20 بوصة من "Teseo". أما في الداخل فقد تم الجمع بين الجلود السوداء "بيينو فيوري" الفاخرة مع حليات من خشب البلوط وبطانة سقف بلون الكانتارا الرمادي.

يمكن لسيارة مازيراتي ليڤانتي تروفيو للسوق الأوروبية أن تصل إلى 580 حصانًا عند 6250 دورة في الدقيقة، محققة بذلك ذروة دوران مرتفع للغاية، مع الحفاظ على عزم الدوران نفسه البالغ 730 نيوتن متر، والذي يمكن استخدامه في نطاق واسع يتراوح بين 2500 و5000 دورة في الدقيقة.

وبالتالي فإن ليڤانتي تروفيو تعرض خاصية توفير مستويات عالية من عزم الدوران على الفور حتى في دورات منخفضة ، وهي ميزة يقدرها عملاء هذا النوع من السيارات الرياضية. بفضل الشواحن التوربينية الجديدة ذات التدفق المتزايد ، ورأس الاسطوانة المعاد تصميمه مع أعمدة كامات وصمامات ، وكباسات جديدة وقضبان توصيل جديدة ، فإن ليڤانتي تروفيو قادرة على تحقيق ذروات طاقة مذهلة ، بالإضافة إلى رسم خرائط معايرة محددة للمحرك.

تتميز ليڤانتي تروفيو الجديدة بكشافات ليد Full Matrix LED قابلة للتكيف مدمجة كتجهيز قياسي. بالمقارنة مع الكشافات الزينون Bi-Xenon ، توفر تقنية LED رؤية أفضل بنسبة 20٪ ، وضوء أكثر برودة بنسبة 32٪ وكشافات أمامية تدوم طويلاً.

تستخدم الكشافات الأمامية الكاملة ماتريكس ليد full Matrix LED كاميرا رقمية مثبتة خلف المرآة الخلفية التي تدعم نظام الكشف عن الشعاع العالي الخالي من التوهج ، مما يسمح للسائق بالاحتفاظ بالشعاع العالي دون الحاجة إلى إبهار السائقين القادمين في الاتجاه المعاكس. النظام قادر على خلق "منطقة الظل" حول السيارات الأخرى حيث يتم التبديل ديناميكيًا لتشغيل و إطفاء كشافات LED ماتريكس. يمكن للكشافات الأمامية full Matrix LED إنشاء ما يصل إلى أربعة شعاعات ضوئية في وقت واحد مع كون كل شعاع كبير في مثل حجم العائق المراد كشفه.

يتعامل نظام الكبح "بريمبو" Brembo بطريقة رائعة مع الأداء العالي الذي يميز ليڤانتي تروفيو. لقد اعتمدت المكابح الأمامية 6 مساميك ألمونيوم أحادية الكتلة "مونوبلوك" المكونة من 6 مكابس تعمل على أسطوانات مثقبة مقاس 380 مم × 34 مم، في حين تم تركيب مساميك من الألمونيوم أحادية الكتلة مكونة من 4 مكابس مع أقراص مهواة 330 مم × 28 ملم في الخلف. لقد خضع نظام فرامل ABS لتهيئة محددة خاصة بإصدار تروفيو.

تشترك ليڤانتي وجيبلي وكواتروبورتيه في نظام المعلومات الترفيهي MTC+ نفسه، الذي يستند إلى شاشة تعمل باللمس عالية الدقة بحجم 8,4 بوصة ومقبض دوار مزدوج في الكونسول المركزي.

بالنسبة لطراز 2019 هناك خيار من تسعة ألوان لهيكل كواتروبورتيه و10 ألوان لكل من طُرُز جيبلي وليڤانتي. يتوفر الآن لون جديد ثلاثي الطبقات، تم ابتكاره لتعزيز تصميم كل منها: الأزرق الملكي بلو نوبيل Blu Nobile.

في التشكيلة الواسعة من العجلات المعدنية المصممة خصيصًا لكل طراز من طُرُز مازيراتي، هناك خمسة تصاميم جديدة في كتالوج 2019 بأحجام 20 و21 بوصة، اثنتان لكل من طُرُز ليڤانتي وكواتروبورتيه وواحد لطراز جيبلي.