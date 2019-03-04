كيا وهيونداي تستدعيان نصف مليون سيارة بسبب حرائق المحركات

ذكر موقع كار سكوب، المتخصص فى شئون السيارات، أن اثنين من أشهر صانعي السيارات فى كوريا الجنوبية، هما كيا وهيونداى، سيستدعيان أكثر من نصف مليون سيارة فى الولايات المتحدة، بسبب مخاطر نشوب حريق فى المحركات، تشمل 378000 كيا سول، موديلات ما بين أعوام 2012 - 2016 و155 ألف سيارة هيونداى توكسون، موديلات أعوام 2011 - 2013، وكيا سبورتاج أعوام 2011- 2012، على أن يتم إصدار حملات استدعاء منفصلة لكل طراز.

ذكرت التقارير، أنه وفقًا للإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة (NHTSA)، فإن سيارة Kia Soul المجهزة بمحرك 1.6 لتر، يمكن أن تشهد درجات حرارة غاز عادم عالية، تسمح للجسيمات بدخول غرفة الاحتراق، وإنشاء احتراق غير طبيعي للمحرك، مما يؤدى إلى انكسار كتلة المحرك، وهو ما يزيد من خطر نشوب حريق في السيارة.

سيقوم فنيو كيا الذين يقومون بإصلاح المشكلة بتحديث برامج ECU الصلة

ذاتها، وسيتم استبدال بعض الأجزاء، إذا أظهرت علامات تلف داخل المحرك.

أما موديلا Tucson وSportage فسوف يتم استدعاؤهما، بسبب تسرب محتمل لزيت المحرك من خزان الزيت الموجود أسفله، خصوصًا إذا استمر لفترة طويلة، فقد يتضرر محرك السيارة، ويزداد احتمال حدوث خطر الحريق، ولم يتطرق صانعو السيارات حول كيفية إصلاح هذه المشكلة، ولكن من المرجح أن تتضمن الحلول استبدال وعاء الزيت.

عِلاوة على ذلك، ستقوم شركتا Kia وHyundai برفع مستوى برمجيات 3.7 مليون مركبة، لم يتم استدعاؤها في محاولة لحمايتها من أضرار المحرك، وستقدم كذلك ضمانات جديدة لقضايا المحركات.