4 سيارات يعشقها الرجال حول العالم

الخليج ٣٦٥ نت – تعد السيارات من أغلى المقتنيات لدى الرجال حول العالم، والكثير منهم يعتبر السيارات بمثابة منزل ثان، أو صديق عزيز، والبعض يراها جزء منه لا يستطيع فراقه.

ومع كثرة تنوع موديلات وطرازات السيارات، فإن العديد من الرجال يقع في حيرة عند شراء سيارته، إلا أن هناك دائماً سيارات تظل معلقة في أذهان الكثير من الرجال حول العالم يتمنون شرائها، ولقد أكد على ذلك موقع “carsweek.ru”، حينما قام باستطلاع آراء شريحة من الرجال لمعرفة السيارات التي لن يترددوا بشرائها لو أتيحت لهم الفرصة.

المركز الأول: تويوتا لاند كروزر

كشف الاستطلاع أن النسبة العظمى من الرجال يتمنون شراء سيارة تويوتا لاند كروزر اليابانية، لتميزها بالأداء القوي والكفاءة العالية بين السيارات خاصة في العمل الشاق في مختلف الطرقات والتضاريس.

وتتنوع محركات لاند كروزر موديل 2019، حيث تأتي نسخة GXR بخيارين من المحركات، الأول محرك V6 سعة 4 لترات، والثاني محرك V8 سعة 4.6 لتر.

كما تأتي نسخة EXR من لاند كروزر بثلاث خيارات من المحركات، الأول محرك V6 سعة 4 لترات بقوة 271 حصان، والثاني V8 سعة 4.6 لتر بقوة 304 حصان، أما الثالث فهو محرك V8 سعة 5.7 لتر بقوة 362 حصان.

المركز الثاني: جيب رانجلر

بسبب تميز سيارة جيب رانجلر في اجتياز الطرق الصعبة غير ممهدة ومظهرها الشبابي الرائع، تم اختيارها من الكثير من الرجال خاصة الشباب منهم.

تتمتع جيب رانجلر 2019 3.6L V6 Sport 2-Door – بمحرك سعة 3.6 لتر بقوة 285 حصان ونظام دفع كلي للعجلات وناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات.

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المركز الثالث: كاديلاك إسكاليد

تأتي كاديلاك إسكاليد الـSUV العائلية الفاخرة، السيارة الثالثة معنا في القائمة والتي فضلها العديد من الرجال خاصة المتزوجين بسبب ضخامتها وقوتها وكفائتها.

وتأتي إسكاليد بمحرك V8 سعة 6.2 لتر يولد قوة 420 حصان، وتأتي قياسيًا بنظام دفع ثنائي للعجلات واختيارا بنظام دفع رباعي للعجلات.

المركز الرابع: هامر H2

جاءت سيارة هامر الأمريكية بجيلها الثاني H2 في المركز الرابع بين اختيارات الرجال للسيارات التي يحبونها، وكان قد تم إيقاف إنتاجها عام 2009، إلا أنها لا تزال عالقة في ذهن الرجال والشباب لتميزها الشديد ومظهرها الفاخر القوي.

وتتميز هامر H2 الذي أنتجت عام 2009 ويوجد منه 600 سيارة تقريبًا حول العالم بمقدمتها العنيفة التي تحتوي على غطاء محرك مائل فريد من نوعه، وشبك تهوية طولي من الكروم.

وتأتي السيارة بمحرك سعة 6200 سي سي بقوة 393 حصان يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، ويمكنها الانطلاق من الثبات حتى 100 كم/س في 8.5 ثانية.

ويبلغ متوسط سعر هامر H2 موديل 2009 في الأسواق الأمريكية 60 ألف دولار ما يعادل 225 ألف ريال.