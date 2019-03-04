كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد .. سيارة "هيونداي سوناتا 2020" من الداخل قبل الكشف عنها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت صور جديدة لسيارة هيونداي سوناتا 2020 من الداخل، وذلك بعدما تسربت صورها الخارجية قبل بضعة أيام. حيث مازالت كاميرات المصورين التجسسيين تلاحق السيارة الكورية الجديدة وتزودنا بمعلومات جديدة عنها أكثر فأكثر. وذلك قبيل الكشف عنها خلال معرض نيويورك.

حيث التقطت عدسات المصورين صورة للكونسول الوسطي لسوناتا 2020 والذي تأكدنا من قبل بأنها ستأتي بناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية “Shift by wire” الموجود في شقيقتها الـ SUV باليسايد. بيما نرى شاشة النظام الترفيهي الموجود بها والتي يتوقع بأن تكون للفئة القياسية منها.

أما الغريب أيضا حصول كاميرا داش-كام والتي تقوم بتسجيل جميع ما يشاهده السائق والتي تعمل بطريقة مشابه للصندوق الأسود الموجود في الطائرات. حيث لا تعتبر هذه الميزة جديدة في كوريا, ولكن يعتقد بأن تعممها هيونداي وتنشرها الى باقي أسواق العالم عبر سوناتا 2020.