هوندا ستغلق مصنعها في تركيا وتسرح 1300 عامل

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن تاكاهيرو هاتشيجو الرئيس التنفيذي لهوندا خلال مؤتمر صحفي في طوكيو، صدق المزاعم الخاصة بغلق مصنعها في منطقة جبزة التركية، وإيقاف تصنيع طرازها سيفيك بداية من عام 2021، وأن إغلاق المصنع ضمن عمليات إغلاق تقوم بها الشركة لإعادة تقييم وجودها في المملكة المتحدة وأوروبا.

جاء قرار الشركة اليابانية العملاقة بغلق مصنعها في تركيا بعدما أكدت فيما سبق الأنباء المتداولة بشأن إغلاق مصنعها أيضاً فى بريطانيا بحلول 2021.

وحسب تصريحات جاستين توملينسون البرلمانى البريطانى عن منطقة سويندون، فإن غلق أكبر مصنعين لهوندا في أوروبا يأتي تنفيذا لاستراتيجيتها الجديدة، والقائمة على تركيز مناطق الإنتاج.

ووفقاً للإحصائيات المنشورة، فإن أكثر من 1300 شخص يعملون فى مصنع هوندا في تركيا والتي تبلغ طاقته الإنتاجية ألف سيارة سنويا، بينما يبلغ عدد العمال لمصنع الشركة في بريطانيا 3 آلاف و500 عامل.