سيارة يابانية تحصد لقب "معشوقة الرجال".. تعرف عليها

كتب: باسل الحلواني
يبدو أن السيارات الضخمة الرياضية متعددة الأغراض، بات معشوقة الرجال حول العالم، بعدما كشف أحد المواقع الكبرى المتخصصة في السيارات، عن قائمة بأكثر السيارات التي يفضلهاالرجال، والتي جاء جميعها من فئة السيارات متعددة الأغراض.
واستطاعت سيارة تويوتا اليابانية الشهيرة "لاند كروزر"، أن تقتنص المركز الأول في قائمة
وقال الموقع، إن العديد من الرجال يطمحون في اقتناء"لاند كروزر"، بعدما أثبتت جدارتها على مختلف أنواع الطرق خلال السنوات الماضية، بما فيها الطرق الوعرة.
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