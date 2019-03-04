بالأرقام.. 5 علامات تجارية تتصدر مبيعات سوق السيارات في"يناير"

كتب: باسل الحلواني

رغم حالة الركود التي سيطرت على سوق السيارات المصري منذ مطلع العام الجاري، إلا أن المبيعات شهدت ارتفاعاً بنسبة 10.8%، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الوحدات المباعة 11 ألفاً و467 وحدة خلال يناير الماضى، مقابل 10 آلاف و347، خلال يناير

2018، بحسب الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".

وجاءت علامة شيفورليه الكورية، بمختلف طرازاتها في مقدمة قائمة السيارات الأكثر مبيعاً في "يناير"، بإجمالي مبيعات 2366 وحدة، وبحصة سوقية 21%.

بينما اقتصنت "هيونداي" الكورية، المركز الثاني حيث

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تمكنت من بيع 1729 سيارة، بحصة سوقية 15%، فيما حلت "نيسان" اليابانية في المركز الثالث بعد أن باعت 1249 سيارة متنوعة، بحصة سوقية 11% .

أما " تويوتا" اليابانية، فتمكنت من الحصول على المركز الرابع في القائمة بإجمالي مبيعات 1070 سيارة، بحصة سوقية تصل إلى 9%.

وفي المركز الخامس جاءت "أوبل" الألمانية، بعد أن باعت 716 سيارة، لتصبح حصتها السوقية 6%.