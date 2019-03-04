كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على التخفيضات الجديدة بأسعار سيارات "هيونداي" في السوق المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو وكيل سيارات هيونداي الكورية في مصر عن تحريك أسعار سياراتها في السوق المحلي خلال شهر مارس الحالي، حيث بلغت قيمة التخفيضات في هذه التغييرات 33 ألف جنيه، وذكر وكيل هيونداي أن الأسعار الجديدة كالتالي:

إلنترا AD:

- فئة أولى من 330 ألف إلى 315 ألف جنيه (تخفيض 15 ألف جنيه).

- فئة ثانية من 338 ألف إلى 325 ألف جنيه (تخفيض 13 ألف جنيه).

- فئة ثالثة من 360 ألف إلى 345 ألف جنيه (تخفيض 15 ألف جنيه).

- فئة رابعة من 380 ألف إلى 360 ألف جنيه (تخفيض 20 ألف جنيه).

- فئة خامسة من 406 ألف إلى 385 ألف جنيه (تخفيض 21 ألف جنيه).

- فئة سادسة من 437 ألف إلى 405 ألف جنيه (تخفيض 32 ألف جنيه).

- فئة سابعة من 488 ألف إلى 455 ألف جنيه (تخفيض 33 ألف جنيه).

إلنترا HD:

- فئة أولى من 263 ألف و900 جنيه إلى 248 ألف و900 جنيه (تخفيض 15 ألف جنيه).

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- فئة ثانية من 270 ألف و900 جنيه إلى 255 ألف و900 جنيه (تخفيض 15 ألف جنيه).

- فئة ثالثة من 281 ألف و900 جنيه إلى 255 ألف و900 جنيه (تخفيض 15 ألف جنيه).

- فئة رابعة من 291 ألف و900 جنيه إلى 276 ألف و900 جنيه (تخفيض 15 ألف جنيه).

كريتا:

- فئة أولى من 374 ألف إلى 360 ألف جنيه (تخفيض 14 ألف جنيه).

- فئة ثانية من 394 ألف إلى 380 ألف جنيه (تخفيض 14 ألف جنيه).

- فئة ثالثة من 424 ألف إلى 410 ألف جنيه (تخفيض 13 ألف جنيه).

- فئة رابعة من 447 ألف إلى 430 ألف جنيه (تخفيض 17 ألف جنيه).

- فئة خامسة من 457 ألف إلى 440 ألف جنيه (تخفيض 17 ألف جنيه).

i10:

- فئة أولى من 250 ألف إلى 229 ألف و900 جنيه (تخفيض 20 ألف و100 جنيه).

- فئة ثانية من 275 ألف إلى 254 ألف و900 جنيه (تخفيض 20 ألف و100 جنيه).