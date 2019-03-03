“بالصور” جولة مع طائرة هوندا إيليت الخاصة التي سعرها 19.6 مليون ريال

الخليج ٣٦٥ نت – تعد طائرة هوندا جيت HA-420 واحدة من أعلى الطائرات الخاصة قدرة في العالم، حيث بدأ إنتاجها في 2015 لتكون أول ظهور للصانعة اليابانية في عالم الطيران، وقد كانت نتيجة لثلاثة عقود من البحث والتطوير.

في 2018، قدمت الشركة نسخة محدثة من الطائرة باسم هوندا جيت ايليت لتكون أكثر فخامة، بجانب زيادة مدى خزان الوقود من 2,253 كم إلى 2,655 كم، جعل المقصورة أكثر هدوئاً وتوفير حجرة مطبخ صغيرة، وهو ما يترتب عليه أيضاً سعرها البالغ 5.25 مليون دولار (19.68 مليون ريال)، بزيادة قدرها 350,000$ (1.31 مليون ريال) عن النسخة الأصلية.

تأتي الطائرة بهيكل من الكربون المركب المصمم كي يصبح أخف وأقوى من الهيكل الألمنيوم التقليدي، في حين تأتي مقدمتها مستوحاة من أحذية الكعب العالي النسائية، وهو ما يكفي للطيار الوحيد اللازم لتشغيلها.



تتميز الطائرة بمقصورة قيادة حديثة تضم أنظمة طيران Garmin G3000 محدثة من النسخة الأصلية، ما يتضمن 3 شاشات 14.1 إنش عالية الدقة بجانب اثنين من الشاشات اللمسية ذات حجم 5.7 إنش مع أزرار تشغيل للمحركات.



تأتي محركات هوندا HF120 التوربينية ذات قدرة دفع 929.8 كجم، حيث أنها الطائرة الوحيدة التي تحمل هذا المحرك، بجانب تميز مكان المحركات بوجودها مثبتة على الأجنحة عكس أغلب الطائرات الخاصة، ما يساهم في تقليل الضوضاء بالمقصورة وزيادة رحابتها.

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تضم مقصورة الطائرة الرئيسية 4 مقاعد مواجهين لبعضهم يمكن تحريكهم للأمام والخلف والجانبين، مع إمكانية التحكم في تقنيات المقصورة عبر شاشة لمسية أو من خلال الهواتف الذكية، ما يتضمن أنظمة المناخ والصوت، حيث يتميز النظام الصوتي باستخدام محولات تقوم ببث الموسيقى عير حوائط الداخلية المكسوة بالجلد كي يشعر الركاب بالموسيقى تحيط بهم من كافة الاتجاهات.

في نهاية المقصورة، نجد غرفة الحمام التي يمكن استخدام مقعدها للجلوس فقط مع وجود حزام أمان داخلها في حالة حدث أي أمر طارئ أثناء تواجد أحد الركاب بالحمام كي لا يحدث له أي مكروه، كما يوجد حوض اغتسال جميل من الكوبالت ونافذتين بالسقف تسمح بمرور الضوء للداخل، حيث يمكن من خلال إحدى النوافذ رؤية أثر وقود الطائرة المحترق في الهواء.

هذا وفي نهاية هيكل الطائرة من الخارج سنجد فتحة خزان الوقود قرب المحرك الأيمن، في حين نجد حقيبة أمتعة خلف المقصورة سعتها 1,614 لتر، بجانب حقيبة أمتعة أخرى في مقدمة الطائرة سعتها 255 لتر.