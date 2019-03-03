بالصور.. تعرف على السيارة الـ"SUV" الأكثر مبيعاً في العالم خلال 2018

كتب: باسل الحلواني شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "suv"، على مستوى العالم، بعد تزايد الطلب عليها من قبل المستهلكين، وخلال العام الماضي تمكنت شركات السيارات من بيع 32.1 مليون سيارة " suv "، بمعدل نمو بلغ 6% مقارنةً بعام 2017. السيارات من بيع 32.1 مليون سيارة ""، بمعدل نمو بلغ 6% مقارنةً بعام 2017. وكشف تقريراً أعدته وكالة "f2m" فوكاس تو موف الأمريكية Advertisements suv "، مبيعاً خلال 2018، جاءت في مقدمتها سيارة تويوتا الشهيرة RAV4 ، والتي استطاعت أن تحقق إجمالي مبيعات بلغ 837.624 وحدة بنسبة نمو قدرت بـ3.6% على أساس سنوي. المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات العالمية، عن قائمة بأكثر 5 سيارات ""، مبيعاً خلال 2018، جاءت في مقدمتها سيارة تويوتا الشهيرة، والتي استطاعت أن تحقق إجمالي مبيعات بلغ 837.624 وحدة بنسبة نمو قدرت بـ3.6% على أساس سنوي.

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