بروتون بيرسونا2019 بتصميم عصرى

خضع الجيل الثالث من موديل بيرسونا الشهير من بروتون الماليزية لعملية تجميل جديدة بعد أن ظهر التصميم الجديد له لأول مرة فى أغسطس من عام 2016 , حيث جاءت التغييرات ملحوظة في التصميم الخارجى ، ليصبح طراز بيرسونا الجديد مشتركاً مع أشقائه الهاتشباك و SUV.

تم تصميم الزينة الشبكية الجديدة على شكل "القوس الأثيري" الذي ظهر لأول مرة في سيارة X70 SUV واختفى الشريط الأسود السابق في الجزء السفلي الذي يمسك

لوحة الأرقام ، لتأتى المصابيح الأمامية مدمجة تماماً مع مقدمة السيارة والرفارف الأمامية.

أما الجزء الخلفى فجاء تصميمه مبتكراً تلتحم فيه الشنطة الخلفية بمؤخرة الساية مع ميل الزجاج الخلفى بشكل كبير مما يوحى بأن السيارة هاتشباك , كما أن الجزء السفلي من الإكصدام الخلفي جاء بتصميم جديد يتميز بمنافذ داخلية مزودة بشبكة سوداء مثيله للموجودة بمقدمة السيارة إستكمالا لرونق

التصميم.

تم تزويد السيارة بمحرك سعته 1.6 لتر يولد قوة تقدر ب 107 حصان و عزم دوران قدره 150 نيوتن متر , وتتوفر السيارة بنوعين من صندوق التروس الأول يدوي 5 سرعات والأخر أتوماتيك CVT.

لم تنس الشركة تزويد السيارة بعجلات كبيرة قياس 15 بوصة مصممة حديثًا وسبويلر خلفى على هيئة زعانف قرش.

زودت المقصورة الداخلية بالعديد من التجهيزات الحديثة مثل شاشة العرض متعددة الألوان بالكامل و نظام معلومات وترفيه بشاشة تعمل باللمس ، تم تطويره من قِبل شركة Proton وشركة eCarX الصينية حيث يقدم مجموعة من خيارات الاتصال بالإضافة إلى وظائف الأوامر الصوتية.