الصين تمنع ملايين المواطنين من استخدام المواصلات لأن “سلوكهم سيء”

الخليج ٣٦٥ نت – خلال عام 2018 الماضي، قامت الحكومة الصينية بمنع ملايين الأشخاص من شراء تذاكر قطارات أو حافلات حوالي 23 مليون مرة بسبب تقييمهم الاجتماعي المنخفض للغاية.

بدأت الحكومة الصينية في تطبيق نظام منع المواطنين من السفر في حالة كان تقييمهم الاجتماعي منخفض في مايو الماضي، حيث تم حظر هؤلاء من شراء تذاكر طيران 17.5 مليون مرة، في حين تم حظرهم من شراء تذاكر قطارات عالية السرعة 5.5 مليون مرة، ما يمثل زيادة ضخمة من عام 2017 عندما تم حظر 6.15 مليون عملية فقط لشراء تذاكر الطيران.

كجزء من هذا النظام، تقوم الحكومة الصينية أيضاً بتشغيل قائمة حظر عامة لأي شخص ثبت اتهامه بمختلف الجرائم السلوكية، حيث يتم منع هؤلاء بشكل جزئي من شراء تذاكر وسائل المواصلات المختلفة.

تتبنى الحكومة الصينية هذا النظام للمساعدة في الحد من السلوكيات المزعجة بوسائل المواصلات العامة، مثل بعض الحالات التي يقوم فيها الركاب بأخذ مقعد محجوز لشخص آخر ويرفض تركه، وهو ما يرى الكثير من الصينيين أنه يجب تغليظ العقوبة عليه.

يأتي ذلك بعد أن بدأت الحكومة الصينية في تفعيل سياسات مستقلة لمراقبة الأفراد ومعاقبتهم على أي سلوكيات سيئة، حيث أن التقييم الإجتماعي يمكن أن ينخفض في حالة محاولة المواطنين تفادي دفع الضرائب، الاحتيال على الآخرين، صنع إعلانات مزيفة، أو الاستيلاء على مقاعد إضافية بالقطارات، حيث يتم تسجيل بصمات أصابع وهوية أي شخص يمر بأي محطة باص أو قطار أو مطار، حيث يتم إضافة بياناته لهذا النظام، فيما تأمل الحكومة بحلول عام 2020 أن تكوّن قاعدة بيانات كاملة لكافة مواطنيها، مما يمكنها من مراقبة مختلف سلوكياتهم ومعاقبة المذنبين في الحال.