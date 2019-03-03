رسمياً: لامبورجيني تبدأ طرح سيارات مستعملة معتمدة منها للبيع

الخليج ٣٦٥ نت – قامت علامة لامبورجيني الإيطالية بتدشين برنامج جديد لبيع السيارات المستعملة المعتمدة منها تحت اسم سيلتسيوني “Selezione”، والذي يقوم على فحص السيارات المملوكة سابقاً بشكل دقيق من قبل الشركة ذاتها، قبل طرح هذه السيارات للبيع لدى مختلف الوكالات.

يغطي برنامج السيارات المستعملة المعتمدة كافة موديلات لامبورجيني التي تتضمن SUV اوروس، طالما كانت هذه السيارات تتناسب مع شروط البرنامج الذي تم إطلاقه نهاية شهر فبراير الماضي، حيث سيتم التوسع في ذلك عالمياً خلال العام الجاري.

لأجل التأهل لبرنامج سيلتسيوني، يجب أن تحقق السيارات المستعملة عدة شروط تبدأ من عدم زيادة المسافة المقطوعة بالسيارة عن 70,000 كم، باستثناء اوروس التي يمكن قبولها حتى مسافة 100,000 كم، كما لا يمكن أن يكون الموديل أقدم من 7 سنوات، وهو ما لا ينطبق أيضاً على اوروس التي يمكن أن يصل عمر استخدامها حتى 10 سنوات.

بجانب ذلك، ستقوم لامبورجيني بالتأكد من أن السيارة كانت ملتزمة بمواعيد الصيانة المحددة لها كل بضعة كيلومترات، حيث تقوم الشركة لاحقاً بفحص دقيق يشمل 150 نقطة تفتيش في الخارجية والداخلية، بجانب الأجزاء الميكانيكية والإطارات والعجلات والمكابح.

هذا وسيتم دعم سيارات لامبورجيني المباعة عبر برنامج سيلتسيوني بضمان لا يقل عن 12 شهر ويمكن مده إلى 24 شهر، ما يمكن نقله لأي مالك آخر في حالة تم بيع السيارة لاحقاً، حيث يغطي الضمان كل من تكلفة القطع الأصلية اللازمة وعملية الاستبدال والإصلاح من خلال الفنيين المدربين، بجانب توفير فحص أخير بعد مرور 6 شهور من انتهاء فترة الضمان بشكل مجاني.