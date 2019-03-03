كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرسيدس تكشف عن سيارتها "GLC 2020" بتحديثات منتصف العمر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة مرسيدس عن سيارتها الـ SUV الصغيرة GLC بتحديثات منتصف العمر لموديل 2020.

تستمر مرسيدس GLC بتقديم تصاميم أنيقة, فمع تحديثات موديل 2020 حصلت GLC على مصابيح أمامية محدثة بنظام Multibeam الاختياري مع شريط إضاءة تزييني يلتف حول المصابيح، وتحمل الواجهة صدامات أمامية بتحسينات بسيطة، تأتي الواجهة الخلفية كذلك بمصابيح أحدث، ويبدو كما لو أن مرسيدس سحبت الصدام للخلف قليلاً. وتأتي داخلية السيارة كذلك بتحديثات بسيطة في التصميم، ويبرز من بينها حصول GLC على نظام MBUX وشاشة قياس 7 إنش أساسية أو 10.25 إنش اختيارية وتتوفر لوحة عدادات رقمية قياس 12.3 إنش، كما حصلت السيارة على لوحة لمس بمتناول يد السائق للتحكم بأنظمة السيارة.

ستتوفر GLC بنفس المحركات السابقة والتي تبدأ بفئة GLC 250 بقوّة 211 حصان GLC 300 ذات بمحرك 4 سلندر 2.0 لتر تيربو ينتج 241 حصان. والفئة الهجينة GLC 350 e بمحركات هجينة تنتج 327 حصان، ومن المنتظر أيضاً أن تصل التحديثات إلى GLC 63 AMG و GLC 43 AMG.

ستحضر مرسيدس GLC 2020 المحدثة إلى منصتها في معرض جنيف الدولي للسيارات إلى جانب شقيقتها S65 AMG Final Edition وعدد من سياراتها الأخرى.