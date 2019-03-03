كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فولكس فاجن" تعتزم افتتاح مصنعا جديدا لها في صربيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتزم شركة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات افتتاح مصنع جديد لها في صربيا.

وتبلغ تكلفة المصنع الجديد ما يقرب من 1.4 مليار يورو (أي ما يعادل 28 مليار جنيه مصري تقريباً).

وقالت صحيفة فيسيرنج نوفوستي ومقرها بلجراد اليوم الأحد، إن السعة الإنتاجية للمصنع الجديد سوف تقدر بـ 300 ألف سيارة.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن المصنع سوف يضم 5000 عامل، و من المتوقع أن يحقق مبيعات بقيمة 4.5 مليار يورو.

وقالت الوكالة إنه من المتوقع أن يبدأ الانتاج بالمصنع الجديد عام 2023.