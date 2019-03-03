كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيات تكشف عن سيارتها "el-Born" الإختبارية الكهربائية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعمل مجموعة فولكس فاجن على نشر تقنيات السيارات الكهربائية بين شركاتها، ويبدو أن الدور وصل إلى سيات.

تأتي سيات el-Born الإختبارية على قاعدة عجلات MEB التي تحمل أيضاً فولكس فاجن ID, وتأتي السيارة بتصميم بسيط يحمل عناصر سيات العصرية مع إخلاء الواجهة الأمامية من الشبك لتناسب طبيعتها الكهربائية، وتتميز الواجهة الخلفية بمصابيح متصلة. في الداخل توجد أحدث الأنظمة الترفيهية والمساعدة مع شاشة وسطية ولوحة عدادات رقمية وعجلة قيادة رياضية.

ميكانيكياً تحمل el-Born محرك كهربائي ينتج 168 حصان يستمد الطاقة من حزمة بطاريات سعة 111 كيلوواط/ساعة، وتستطيع السيارة قطع مسافة 550 كم قبل الحاجة لإعادة الشحن.

سوف تعرض سيارت تفاصيل el-Born في معرض جنيف الدولي للسيارات، ويتوقع أن تطرح النسخة الإنتاجية بعد أشهر.