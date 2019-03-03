كيا تيليورايد 2020 يبدأ تصديرها إلى السعودية والامارات

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت كيا مؤخراً أن أول طرازات تيلورايد 2020 المصنوعة بالكامل في ولاية جورجيا الأمريكية قد بدأت رحلتها من ميناء برونزويك في طريقها للعملاء في دول الخليج.

تتولى شركة جلوفيس للشحن التابعة لمجموعة هيونداي التعامل مع هذه الشحنة الأولى من موديلات تيلورايد، حيث تتضمن الشحنة 250 نسخة من الـSUV ذات الثمانية مقاعد، متجهة لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بجانب عدة دول أخرى بالخليج.

يخطط مصنع ويست بوينت التابع لكيا بولاية جورجيا إنتاج 60,000 نسخة من الـSUV الجديدة كلياً هذا العام، حيث أنها قد بدأت بالوصول للوكالات الأمريكية بالفعل، بينما تنوي الصانعة الكورية تصدير 5% من الإنتاج، ما يعادل 3,000 سيارة سنوياً، فيما يقوم المصنع أيضاً بتجميع SUV سورينتو متوسطة الحجم وسيدان اوبتيما.

يذكر أن تيلورايد 2020 هي أكبر موديلات كيا على الإطلاق حتى الآن، حيث تم تصميمها بالكامل بمنشأة تصميم الشركة في مدينة إرفين بولاية كاليفورنيا، لتكون أيضاً أول SUV من الصانعة الكورية مصممة ومصنعة بالكامل داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

تأتي تيلورايد 2020 مع محرك GDI V6 سعة 3.8 لتر متصل بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات بقوة 291 حصان و355 نيوتن.متر للعزم، مع دفع رباعي ونظام تعليق مستقل ذو نظام ضبط ارتفاع خلفي أوتوماتيكي، وقدرة على سحب ما يصل إلى 2,268 كجم.

هذا ورغم كونها لا تصنف كـSUV فاخرة، إلا أن تقنيات تيلورايد 2020 العديدة تجعلها تبدو كذلك بالفعل، حيث تضم مقصورتها شاشة لمسية 10.25 إنش كبيرة لنظام الترفيه المعلوماتي، شاشة علوية لعرض مختلف المعلومات على الزجاج الأمامي، ونظام صوتي فاخر فائق الدقة من Harman Kardon ذو 10 مكبرات صوت بقدرة 630 واط، في حين تبدأ الأسعار بالسوق الأمريكي عند 31,690$ (118,840 ريال).