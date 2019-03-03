كريستيانو رونالدو يضم رولزرويس كولينان لأسطول سياراته

الخليج ٣٦٥ نت – نشر اللاعب الإيطالي “كريستيانو رونالدو” نجم نادي يوفنتوس، صورة له بجانب سيارة رولزرويس “كولينان” التي تصل تكلفتها إلى 436 ألف دولار (1.635 مليون ريال) على حسابه على إنستقرام وكتب معلقاً “تم إنجاز العمل”، وبهذا يكون قد أضافها إلى أسطوله الخاص من السيارات الفاخرة. ويضم أسطوله من السيارات الفارهة أنواع مختلفة من السيارات، وهي: أستون مارتن وبوغاتي وفيراري ولامبورغيني وبي إم دبليو وبنتلي ومرسيدس ومازيراتي. يُذكر أن الصورة حظيت على 6.5 مليون إعجاب بعد 13 ساعة فقط من نشرها على انستغرام، بينما حظيت على أكثر من 126 ألف إعجاب و10 آلاف إعادة تغريدة على “تويتر”.

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