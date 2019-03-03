كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيسان تتراجع عن تخفيض أسعار سياراتها هذه الشهر.. قائمة بالأسعار الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الطرازات المتاحة بالسوق المحلي من شركة "نيسان إيجيبت" للسيارات، زيادات في الأسعار هذا الشهر مقارنة بأسعار شهر فبراير الماضي.

ويذكر أن "نيسان" قد أعلنت في فبراير الماضي عن تخفيض أسعار جميع فئات "صني" و"سنترا" المجمعتين في مصر و "قشقاي" الواردة من الاتحاد الأوروبي بنسب تراوحت بين 9.000 جنيه و 25.000 جنيه.

وتراجعت أسعار نيسان صني السيدان صغيرة الحجم في فبراير بواقع 9.000 جنيه، لتباع الفئة القياسية بـ211.000 جنيهًا والفئة الثانية بـ222.000 جنيهًا، والفئة الثالثة الأعلى من السيارة 233.000 جنيهًا.

كما تراجعت "نيسان سنترا" السيدان متوسطة الحجم العائلية بواقع 10.000 جنيه، ووصل سعر الفئة القياسية خلال فبراير 295.000 جنيه بدلاً من 305.000 جنيه، و320.000 جنيه للفئة الثانية بدلاً من 330.000 جنيه.

وشملت عروض نيسان في فبراير الماضي كذلك سيارة قشقاي الـSUV الرياضية متعدد الاستخدامات الواردة من مصنع الشركة اليابانية في المملكة المتحدة، والتي تراجعت جميع فئاتها خلال التخفيضات بقيمة 25.000 جنيه.

ويمكن من خلال الجدول التالي التعرف على أسعار الطرازات الثلاثة في مارس: