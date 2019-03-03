وقف إنتاج فورد توروس وشيفروليه كروز

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت فورد مؤخراً عن وقفها إنتاج سيدان توروس الشهيرة بمصنعها القائم في ولاية ميشيغان الأمريكية، وذلك بعد أن بدأ إنتاجها بعام 1985، حيث قامت الشركة بتوديعها عبر تصريح صحفي رسمي.

في الوقت ذاته، يستعد خط تجميع سيارات لوردز تاون التابع لشركة جنرال موتورز بولاية أوهايو إخراج آخر نسخة من شيفروليه كروز يوم الجمعة القادمة، الموافق 8 مارس، ليتم بعد ذلك وقف المصنع الذي تم افتتاحه عام 1966 بشكل كامل.

وبينما من المقرر استمرار طرح طرازات فورد توروس وشيفروليه كروز بعدة أسواق عالمية، إلا أن وقف الإنتاج سيؤثر على أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، حيث يأتي ذلك في الوقت الذي تخطط فيه جنرال موتورز لإيقاف عدد من مصانعها الأخرى لتقليل النفقات، وهو ما يتضمن مصنع اونتاريو أوشاوا الكندي ومصنع ماريلاند الأمريكي لنواقل الحركة.

أكدت كل من فورد وجنرال موتورز سابقاً عدم وجود أي نية لتطوير موديلات أحدث من فورد توروس وشيفروليه كروز، حيث يتجه عمال مصنع شيكاجو التابع لفورد بالعمل على إنتاج الجيل القادم من فورد اكسبلورر 2020 ولينكون افياتور.

علق مارك لانيف، نائب رئيس فورد الولايات المتحدة للتسويق والمبيعات والخدمات، قائلاً “فتحت فورد توروس لنا آفاقاً جديدة عند بدء إنتاجها، ونحن شاكرون للغاية لوجودها ضمن مجموعتنا سابقاً، حيث سنستمر بتقديم هذا المستوى من الابتكار لعملائنا اليوم عبر طراز اكسبلورر وموديلاتنا الأخرى.”

منذ بدء إنتاج فورد توروس في 1985، تم بيع أكثر من 8 مليون نسخة منها داخل الولايات المتحدة، حيث تم وقف انتاجها لأول مرة في 27 أكتوبر لعام 2006، قبل أن يحمل طراز 500 السابق اسمها في العام التالي مع محرك V6 أقوى، في حين بدأ الجيل الحالي منها بعام 2009، حيث كانت مفضلة لرجال الشرطة وشركات تأجير السيارات في الولايات المتحدة.

أما عن قصة شيفروليه كروز، فهي في الواقع أقصر بكثير، حيث بدأت حياتها بعام 2008 فقط، وتمكنت جنرال موتورز من بيع 2.1 مليون نسخة منها، كما توفرت بنسخة هاتشباك أو سيدان مع خيارات نواقل يدوية وأوتوماتيكية بجانب عدة محركات اختيارية.

هذا وكانت شيفروليه كروز تعد السيارة المناسبة في الوقت المناسب، حيث أتت وقت خروج جنرال موتورز من أزمة إفلاسها أثناء ارتفاع أسعار البنزين والأزمة الاقتصادية العالمية، وقد تمتعت السيدان بهيكل متين مع خامات عالية الجودة ومعدل اعتمادية جيد للغاية.