كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف علي مواصفات وأسعار أوبل "جراند لاند" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعد سيارة أوبل جراند لاند أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات -SUV-، وتأتي بتصميم خارجي عصري، مطعم بلمسات شبابية تتضح من خلال مصابيح السيارة الرياضية المصنعة من الليد، ويتوسطهما شبكة عريضة تحمل شعار" أوبل " العريق.

وزودت جراندلاند، بمحرك توربيني مكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات، بقوة 163 حصان.

وبفضل محركها القوي تتمكن السيارة من الانطلاق من الثبات بسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.4 ثانية، وتصل إلي سرعه قصوى 210 كيلومتر في الساعة، وتستهلك في المتوسط 7 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

وتأتي جراندلاند، بمواصفات أمان قياسية في مقدمتها 4 وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للإنغلاق – ABS، نظام لتوزيع الاكتروني الفرامل- ESP ، نظام المساعدة علي الطرق الصاعدة- HSA، مثبت للسرعة، نظام مراقبة ضغط الإطارات، مصابيح ضباب، حساسات المطر، مصابيح أمامية قادرة على ضبط نفسها تلقائيًا .

وعلي جانب الترفية، زودت الشركة الأللمانية سيارتها بسقف بانوراما، عجلة قيادة قابلة للطى والإمالة، تطبيق Android Auto و APPLE CARPLAY ، نظام شحن الهواتف الذكية لاسلكياَ، مع خاصية توصيل الهواتف الذكية لاسلكياَ – بلوتوث، زر تشغيل وإيقاف المحرك، مخرج توصيلUSB ، شاشة تعمل باللمس قياي 7 بوصة، خاصية تسخين الزجاج الخلفي، مخارج خلفية لمكيف الهواء، حساسات ركن خلفية، عجلات رياضية قياس 17 -18 -19 بوصة،عجلة قيادة متعددة الوظائف.

كما زودت السيارة بنظام ضبط كهربائي لمقعد السائق في 10 اتجاهات مختلفة، خاصية تدفئة وتبريد المقاعد الأمامية، المتوفر في الفئة الأعلي .

ويوفر وكيل أوبل في مصر سيارة جراند لاند بثلاث فئات، ويبلغ السعر الرسمي للفئة الأولى القياسية 490.000 جنيه، 530.000 جنيه للفئة الثانية، فيما يصل سعر الفئة الثالثة والأعلى إلى 580.000 جنيه.