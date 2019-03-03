سيارة الأميرة ديانا للبيع بـ26 ألف دولار

عرض موقع المزاد الشهير Bring a Trailer على الإنترنت سيارة الأميرة ديانا المصفحة رولز رويس سيلفر سبور موديل 1987للبيع بمبلغ 26 ألف دولار.

تم تصفيح السيارة ضد الرصاص خصيصا لوزارة الشئون الخارجية لبريطانيا في الولايات المتحدة عام 1990، حيث تم استخدامها فى تنقلات الأميرة ديانا خلال زيارتها إلى أمريكا فى

ذلك التوقيت.

قامت شركة Studio MacNeillie & Son. الشهيرة بعمل التصفيح من خلال تعزيز هيكل السيارة بألواح الصلب والكفلار وتم استبدال الزجاج بـنوع اخر مزدوج مصنوع من مادة البولي كربونات المضادة للرصاص والتي يمكنها تحمل طلقات نارية من الأسلحة النارية

الخفيفة ، بما في ذلك البنادق والمدافع الرشاشة.

تم تجهيز السيارة بمحرك كلاسيكي تبلغ سعته 6700 سى.سى V8 مكون من ثمانية اسطوانات يولد قوة قدرها 264 حصانا و 380 نيوتن متر من عزم الدوران, وهو مزود بناقل حركة أوتوماتيكي وهو ما يسمح للسيارة السيدان الثقيلة بالتسارع من صفر الى إلى 100 كم/ الساعة في 12.6 ثانية، مع سرعة قصوى تبلغ 174 كم / ساعة.