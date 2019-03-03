كاديلاك تطرح سيارة كهربائية جديدة

يبدو أن سيارة تسلا الكهربائية لن تتمتع بوجودها وحيدة بموديلات عدة على عرش السيارات الكهربائية فى الولايات المتحدة، بعد أن أعلن العملاق الأمريكى جنرال موتورز أن شركة كاديلاك ستكون في طليعة تحرّك الشركة نحو مستقبل كهربائي بالكامل لجميع موديلاتها، بعد إطلاقها سيارتها الكهربائية الجديدة.
ومن المقرَّر أن تكشف كاديلاك عن اسم سيارتها الكهربائية وتفاصيل إضافية عنها في وقت لاحق مع اقتراب موعد إطلاقها، ويأتي ذلك كجزء من إستراتيجيةكاديلاك المتعلّقة بتسريع طرح المنتجات الجديدة، إضافة إلى مركبة XT6 الكروس أوفر الجديدة، أشارت الشركة إلى طراز إسكاليد وسيارة سيدان سيتم تقديمهما في وقت قريب.
وكانت شركة جنرال موتورز الأمريكية الأشهر صممت منصّة موحدة للسيارات الكهربائية (EV) بحيث تستخدمها جميع الشركات التابعة لها، التي ستكون كاديلاك أول من يستخدمها، حيث تتميز بكونها مرنة جدًا من ناحية
وتمتاز المنصة الجديدة بأنه يمكن تزويدها بأنظمة دفع عبر العجلات الأمامية، الخلفية، أو العجلات الأربع، وسيجري تعديل طاقة أنظمة بطارياتها، وتعتبر أكثر المكوّنات تطوّرًا ضمن هذه المنصّة هي أنظمة القيادة وخلايا البطاريات، وكلاهما يتم تصميمهما لتعزيز الاستخدام للحد الأقصى ضمن نطاق مجموعة مركبات جنرال موتورز في دول مختلفة.
جدير بالذكر أن شركة كاديلاك ستقوم بطرح طرازات جديدة بمعدّل طراز جديد تقريبًا كل ستة أشهر حتى العام 2021.
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