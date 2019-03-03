انطلاق حملة “ردك يضرك”.. للتوعية بمخاطر استخدام الجوال أثناء القيادة

الخليج ٣٦٥ نت – نظمت لجنة التوعية الوطنية بالسلامة المرورية حملة “ردك يضرك”، من أجل التوعية بمخاطر استخدام الجوال وعدم التركيز أثناء القيادة، وكان انطلاق الحملة يوم الجمعة 1 مارس.

ونشرت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه “مهما كانت أهمية من تتواصل معهم.. حياتك بالنسبة لهم أهم، لا تجعل #ردك_يضرك”، وأيضاً “الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة جعلنا نفقد الكثير، حرصًا على سلامتك قُد بأمان”.

يُذكر أن عدد الوفيات بلغ في عام 1439هـ، “460” حالة وفاة نتيجة استخدام الجوال وعدم التركيز أثناء القيادة، بمعدل 10 وفيات أسبوعياً، فيما بلغت الحوادث المرورية في العام نفسه 161702، بمعدل 456 حادثاً يومياً.

وتأتي الحملة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وتمتد حتى نهاية شهر شعبان القادم، وتهدف إلى توعية قائدي وقائدات السيارات بمخاطر الانشغال عن القيادة باستخدام الجوال وغيره، إضافة إلى التوعية بأهمية استخدام “مقاعد الأطفال”.