كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Tesla تخفض أسعار سيارتها وتتحول للبيع عبر الإنترنت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت شركة "تسلا" إغلاق معظم متاجرها لخفض التكاليف، وخاصة سيارتها من طراز 3 ليصل السعر إلى 35 ألف دولار.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقال إيلون موسك، الرئيس التنفيذي لشركة السيارات والتكنولوجيا الكهربائية، إن التحول إلى البيع عبر الإنترنت كان ضروريا لجعله من الناحية المالية لخفض سعر البيع الحالى البالغ 42900 دولار.

وقال موسك "هذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق وفرة لهذه السيارة وتكون مستدامة مالياً".

وتسعى شركة مسك إلى خفض سعر الطراز 3 من Tesla من أجل جذب المزيد من المستهلكين وزيادة المبيعات التي تحتاجها شركة وادى السيلكون للاستمرار.

وسوف تغلق تسلا العديد من متاجرها ولكن تترك بعضها مفتوحًا كمعارض أو "مراكز معلومات" في المناطق المزدحمة.

وتمتلك الشركة 378 متجرًا ومواقع خدمة حول العالم، وسيُمكن تغيير المبيعات عبر الإنترنت لشركة تسلا من تخفيض أسعار جميع السيارات بنسبة 6٪ ، في المتوسط، بما في ذلك طرازها S و X.

وبالنسبة لأولئك السائقين الذين قد يكونون بعيدين للغاية عن المتجر، سيكونون قادرين على الشراء عبر الإنترنت، ولكن سيضطر المشترون إلى الانتظار لمدة أطول مما يفعلون عند التسوق في أمازون.

وجاء قرار إغلاق المتاجر على رأس قرار بخفض حوالي 7 ٪ من القوى العاملة في تسلا، الذي أعلن عنه في يناير.