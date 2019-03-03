كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسلا تحدث تطبيقها لتمكين الأشخاص من إصلاح سياراتهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة "تسلا" عن عدد من التحديثات لتطبيق خدمة العملاء التابع لها، ومن أبرز ما تعمل عليه الشركة تطوير مركز الخدمة.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجي، ذكرت تسلا أن استثماراتها تتوجه إلى نظام الخدمة، وذلك لضمان توفير الخدمة في أي مكان في أي بلد تعمل فيه الشركة.

وقامت الشركة بتحديث تطبيق Tesla الخاص بها لتحقيق هذه الغاية، والذي يوضح حالة السيارة التي يتم تقديم الخدمات لها، ويتضمن الإشعارات عندما تكون السيارة جاهزة للإصلاحات ومرات الانتهاء المقدرة بوقت لكل مرحلة.

وقررت الشركة هذا الأمر، لأنه عندما يتمكن العملاء من معرفة المدة التى سيستغرقها الانتهاء من السيارة، فإن الموظفين سيقضون وقتًا أقل في استخدام الهاتف للسؤال عن حالة السيارة ويدخرون المزيد من الوقت في إصلاح السيارة.