المرور يستعد لإطلاق مؤتمر السلامة المرورية.. إليك أهدافه ومحاوره

الخليج ٣٦٥ نت – تعقد الإدارة العامة للمرور السعودي مؤتمر السلامة المرورية بمدينة الرياض بفندق الريتز كارلتون تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير “عبدالعزيز بن سعود بن نايف” وزير الداخلية خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس 2019. ‏ويهدف المؤتمر إلى تعزيز مبدأ السلامة المرورية والمساهمة في خفض عدد الوفيات والإصابات الخطرة، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي والتقيد بالأنظمة والقوانين المرورية وتبادل الخبرات؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030. وتشتمل محاور المؤتمر على: التقنيات الحديثة في عمليات الضبط وإدارة الحركة المرورية الذكية.

استخدام الذكاء الاصطناعي في التحليل المروري.

دور التخطيط النموذجي للأنشطة العمرانية على الحركة المرورية.

تعزيز مفهوم السلامة المرورية من خلال البرامج والفعاليات التوعوية المرورية.

نماذج وتجارب دولية في خفض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية.

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