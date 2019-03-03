كتب: باسل الحلواني
شهدت الفترة الأخيرة تحول العديد من شركات السيارات العالمية، بقوة نحو التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية، والاستغناء تدريجياً عن المركبات التي تعمل بالوقود التقليدي.
وعلى مايبدو أن شركة صناعة السيارات الكورية "هيونداي"، تعتزم الإتفاق بشكل أكبر على عملياتالبحث والتطوير في مجالي السيارات الكهربائية، وتكنولوجيا القيادة الذاتية.
ووفقاً لما أعلنته الشركة الكورية، فإن "هيونداي" تعتزم استثمار حوالي 40.48 مليار دولار خلال الـ5 سنوات القادمة، في هذا المجال.
وتسعى "هيونداي"، إلى تعزيز مبيعاتها بشكل أكبر، ورفع هوامش التشغيل بحلول عام 2022، خاصةً بعدما تراجعت المبيعات بحوالى 23% خلال الربع الأخير من 2018 فى السوق الصينية، التي تعد أكبر سوق للسيارات فى العالم ليصل انخفاض مبيعاتها إلى أكثر من 2.9% طوال عام 2018 فى أول هبوط منذ التسعينات بسبب تباطؤ النمو الاقتصادى للتنين الصيني.
كانت هذه تفاصيل خبر "هيونداي" الكورية تعتزم التوسع في تكنولوجيا القيادة الذاتية والسيارات الكهربائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.