"هيونداي" الكورية تعتزم التوسع في تكنولوجيا القيادة الذاتية والسيارات الكهربائية

كتب: باسل الحلواني

شهدت الفترة الأخيرة تحول العديد من شركات السيارات العالمية، بقوة نحو التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية، والاستغناء تدريجياً عن المركبات التي تعمل بالوقود التقليدي.

وعلى مايبدو أن شركة صناعة السيارات الكورية "هيونداي"، تعتزم الإتفاق بشكل أكبر على عمليات

البحث والتطوير في مجالي السيارات الكهربائية، وتكنولوجيا القيادة الذاتية.

ووفقاً لما أعلنته الشركة الكورية، فإن "هيونداي" تعتزم استثمار حوالي 40.48 مليار دولار خلال الـ5 سنوات القادمة، في هذا المجال.

وتسعى "هيونداي"، إلى تعزيز مبيعاتها بشكل أكبر، ورفع هوامش التشغيل بحلول عام 2022، خاصةً بعدما تراجعت المبيعات بحوالى 23% خلال الربع الأخير من 2018 فى السوق الصينية، التي تعد أكبر سوق للسيارات فى العالم ليصل انخفاض مبيعاتها إلى أكثر من 2.9% طوال عام 2018 فى أول هبوط منذ التسعينات بسبب تباطؤ النمو الاقتصادى للتنين الصيني.