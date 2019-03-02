كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مرسيدس بنز G-Class" تفوز بـ 5 نجوم في اختبارات الأمان الأوروبية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خلال الفترة الماضية اختبر برنامج تقييم السيارات الجديدة NCAP في أوروبا عدد من السيارات الجديدة، وضمن هذه الاختبارات استطاع موديل 2019 من مرسيدس-بنز G-Class الجديدة أن يحصل على 5 نجوم بهذه الاختبارات الخاصة بالبرنامج، وذلك بعد أن قدمت السيارة أداء جيد جدا ونسب أمان عالية في هذه الاختبارات.

ونشر البرنامج نتائج اختبار هذه السيارة، والتي كانت كالتالي:

- 90% حماية للركاب البالغين.

- 83% حماية للركاب الأطفال.

- 78% حماية للمارة على الطريق.

- 72% وسائل أمان مساعدة للسائق.

جدير بالذكر أن السيارة التي اختبرها البرنامج كانت موديل G350d من انتاج عام 2019 الحالي، وهو موديل مزود بوسائد هوائية أمامية وجانبية لحماية رأس وصدر كلا من السائق والراكب الأمامي، بالإضافة لوسائد جانبية لحماية رأس ركاب المقعد الخلفي، كما ضمت السيارة وسائل مساعدة للسائق ساعدت في حصولها على هذا التقييم المرتفع باختبارات البرنامج.