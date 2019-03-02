كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيسان IMQ ستستعرض تقنيات التنقل الذكي في معرض جنيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في نهاية عام 2018، ظهرت أخبار عن تسجيل نيسان لأسم IMQ في مكتب الملكية الفكرية التابع للاتحاد الأوروبي. وقد أعلنت نيسان رسمياً أنها ستعرض في معرض جنيف الكروس أوفر الإختبارية IMQ بالكشف عن أول صورة تشويقية.

لم تعلن الشركة عن تفاصيل IMQ إلا أنها قالت أنها "سيارة جديدة بالكامل تجسد مستقبل نظام نيسان الذكي للتنقل وتعطي نظرة خاطفة عما يمكن أن يكون في طريقك في المستقبل".