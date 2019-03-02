أسباب تلف أذرعة السيارة وكيفية التأكد من سلامتها

الخليج ٣٦٥ نت – تعتمد السيارات بجانب المحرك على العديد من الأجزاء والقطع الميكانيكية والكهربائية الهامة لكي تسير بكفاءة على الطريق، من هذه الأجزاء ما يسمى بأذرعة السيارة، ويتلخص عمل هذا الجزء الهام في الربط بين المحرك وإطارات السيارة، وفي حال تعرض الأذرعة للتلف فإنه يسبب خطر كبير على سلامة السيارة والركاب.

وتتعدد الأسباب التي تؤدي إلى تلف أذرعة السيارة، ومنها كثرة السير على الطرق الغير ممهدة والصحراوية لما تسببه من التعرض باستمرار إلى الحفر والمطبات، كما أن عدم تشحيم الأذرعة في الصيانة الدورية للسيارة يعرضها كذلك للتلف بنسبة 40%، ويمكن من خلال خطوات بسيطة التعرف على تعرض الأذرعة للضرر أم لا، وهي كما يلي.