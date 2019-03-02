كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تويوتا تكشف عن سيارتها "سوبرا GR Super GT4" الاختبارية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة تويوتا اليابانية النقاب عن أحدث سياراتها الرياضية الاختبارية سوبرا GR Super GT4 موديل 2019 الجديدة.

تهدف السيارة إلى استعراض قدرات تويوتا الرياضية، وبالتحديد في فئة GT4، وتتميز GR Super GT4 بواجهة محسنة تشمل مشتت هواء سفلي بارز ومداخل هواء معدلة، مع تداخل ألوان التصميم الأحمر والأبيض والفضي، وتقف السيارة على عجلات رياضية وجنوط سباقات. وتحمل في الخلف جناح رياضي مرتفع.

قامت تويوتا بتزويد سوبرا GR Super GT4 بداخلية رياضية بحتة وعجلة قيادة رياضية مع مقاعد من الكربون فايبر، وقفص حماية قياسي.

ستأتي سوبرا GR Super GT4 إلى معرض جنيف الدولي للسيارات بعد أيام لتستعرض تويوتا المزيد من تفاصيل السيارة التي طورتها من خلال فرع الشركة في ألمانيا.