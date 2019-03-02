بالصور.. تعرف على مواصفات أوبل "جراند لاند" الجديدة

كتب: باسل الحلواني

تشهد السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "suv"، نجاحاً كبيراً في السوق المصرية، الأمر الذي دفع مجموعة المنصور للسيارات لطرح سيارة "أوبل" القوية "جراند لاند""، التي استطاعت أن تفرض وجودها بقوة على الساحة منذ طرحها وحتى الآن ، لما تتمتع به من تصميم فريد وجذاب وجودة وتكنولوجيا ألمانية، فضلاً عن التجهيزهات غير المسبوقة.

وحصلت السيارة الألمانية جراند لاند إكس على تصميم أنيق وفريد ، بداية من الشبكة الأمامية التي يتوسطها شعار " أوبل " الأنيق مرورا بالمصابيح ذات التصميم الحاد، والإكصدام الأمامي الذي يحتوي على خطوط إنسيابية وفتحات لمرور الهواء بديناميكية أكبر.

وزودت السيارة بمحرك قوي تربو 1,6 لتر يولد قوة قدرها 163 حصان متصل بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات تصل سرعته القصوى 210 كم / ساعة ، وتتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم / ساعة في زمن قياسي يبلغ 9.4 ثانية ، وتستهلك السيارة 7 لتر فقط لكل 100 كم.

و تتمتع جراند لاند إكس بمقصورة قيادة فارهة مصنعة من أجود الخامات ، ويبدو واضحاً أن "أوبل" اهتمت بالتفاصيل الدقيقة بداية من التابلوه ومرورا بلوحة العدادات المميزة والإضاءة المتناسقة والأبواب الأنيقة.

ولم تغفل "أوبل" عن توفير المساحة المناسبة لكافة أفراد الأسرة، فعند جلوسك في أي موضع بالسيارة فإنك تشعر بالمساحة والإتساع من كل جانب ، مما يؤكد أن " جراند

لاند " اختيار مثالي للأسرة.

وتأتي أوبل جراند لاند لتتربع على عرش السيارات الـSUV بمواصفات هي الأقوى في تلك الشريحة ولكن تبقى وتتمتع الفئة الأولى من " جراند لاند " بتجهيزات قياسية بعضها خاص بتوفير أقصى درجات الراحة والبعض الآخر خاص بالأمان والسلامة لقائد السيارة ومن معه، فتجد أن تجهيزات الفئة الأولى تشمل ( 4 وسائد هوائية – فرامل ABS مانعة للإنغلاق – نظام ESP لتوزيع الفرامل – نظام مساعدة على الطرق الصاعدة – مثبت سرعة – محدد سرعة – نظام مراقبة ضغط الإطارات - فوانيس شبورة – إضاءة نهارية LED - مصابيح خلفية LED ) وكل هذه التجهيزات تضمن لك قيادة آمنة 100% لتؤكد " أوبل " دوما أنها تهتم بسلامتك.

وإستكمالا للمنظومة المتكاملة التي تنتهجها " أوبل " في تقديمها لـ " جراند لاند " فقد حصلت الفئة الأولى أيضا على عدة تجهيزات لم تشهدها الفئة الأولى لأى سيارة من قبل ، فقد وضعت " أوبل " مجموعة من التجهيزات التي تحقق لك الراحة والرفاهية أثناء القيادة ، ولعل أبرزها "سقف بانوراما بغطاء كهربائي - عجلة قيادة قابلة للطى

Android Auto

APPLE CARPLAY

USB

والإمالة – تطبيق- إمكانية توصيل الهاتف بالسيارة بلوتوث –– شاشة 7 بوصة تعمل باللمس – زجاج ملون للخصوصية – نظام تسخين للزجاج الخلفي – مخارج خلفية للتكييف – مرايا كهربائية بنظام التسخين – حساسات ركن خلفية – جنوط سبور قياس 17 بوصة – عجلة قيادة متعددة المهام".

وتأتي الفئة الثانية من أوبل جراند لاند لتعكس مدى إهتمام " أوبل " بتوفير راحة أكبر لعملائها ، فقد تم تزويد هذه الفئة بتجهيزات إضافية لتناسب راغبي التميز مثل "زر تشغيل وإيقاف المحرك – حساسات ركن أمامية – تكييف هواء أوتوماتيك مزدوج – جنوط سبور مقاس 18 بوصة – التحكم الكهربائي في ظهر مقعد السائق و الراكب الأمامي – عتبة الباب مزودة بالكروم - نظام فتح وغلق الأبواب باللمس – حساس لفتح الشنطة أوتوماتيكيا – مقاعد خلفية قابلة للطي – حساسات ضوء و مطر – مرايا داخلية قابلة للتعتيم – مرايات قابلة للطى كهربائيا - مسند لليد امامى وخلفى – عجلة قيادة مكسوة بالجلد – شاحن محمول بدون سلك – إنذار إنعدام الرؤية – الإكصدام الأمامي والخلفي مطعمين بالكروم – حليات جانبية من الكروم – مخرج كهرباء 230 فولت".

وتأتي أعلى فئة من أوبل جراند لاند لتضفي إليك إحساسا بامتلاك قمة الرفاهية الممزوجة بأحدث تكنولوجيا شهدتها صناعة السيارات في العالم، فقد حصلت هذه الفئة على مميزات إضافية تتلخص في "ضبط كهربائي لمقعد السائق في 10 اتجاهات + ذاكرة – تسخين بالطارة – خاصية تدفئة المقاعد الأمامية – خاصية تبريد المقاعد الامامية – اضاءة LED – سقف و مرايات سوداء – فرش جلد – جنوط سبور 19 بوصة".