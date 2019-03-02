كتب: باسل الحلواني
كشفت شركة "بوصلة"، المنظمة لـ "رالي الجونة سبيشيال - مارس 2019"، والذي يعد أولى راليات بطولة مصر للراليات الصحراوية هذا العام، وأقواها، عن انطلاق فعاليات الرالي خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس الجاري، بمحافظة البحر الأحمر.
وقال منظمو الدورة الثامنة من رالي الجونة، إن الفعاليات سوف تشهد العديد من المفاجآت والتحديات للفرق المشاركة،حيث تبدأ منافسات "رالي الجونة سبيشيال" لسيارات الرالي، والتي يتنافس فيها اكثر من 20 فريقا - 60 متسابقا لقطع مسافة قد تصل 300 كيلو متراً في قلب الصحراء الشرقية بجمهورية مصر العربية.
جدير بالذكر أن الكثير من الجهات الرسمية تقوم برعاية الحدث منها وزارة السياحة
ويستعد فريق "ألفا"، لخوض سباق "رالي الجونة سبيشيال 2019"، في أول ظهور متميز له بالسيارة الجراند الشيروكى، وأكد شادي يوسف، مدير العلاقات العامة للفريق، أن الفريق يستعد لخوض التحدي بكامل طاقته، بطاقم عمل يتعدى الـ15 عضواً، بهدف الفوز بمركز متقدم في السباق الذى يقوم على مدار يومين في المنطقة الوعرة في الصحراء الشرقية.
كانت هذه تفاصيل خبر منافسات ساخنة في النسخة الثامنة من "رالي الجونة سبيشيال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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