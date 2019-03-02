كتب: باسل الحلواني
في مفاجأة غير متوقعة، أقرت شركة النيل للتجارة والهندسة، وكيل علامة "هوندا" اليابانية في مصر، زيادة كبيرة على أسعار طراز "سيفيك".
وبلغ مقدار الزيادة الجديدة حوالي 43 ألف جنيه، ليصل بذلكسعر "سيفيك" إلى 492 ألف جنيه، بدلاً من 449 ألف جنيه.
وكانت النيل للتجارة والهندسة قد أقرت تخفيضاً خلال فبراير الماضي على سعر "سيفيك" بلغ 86
كانت هذه تفاصيل خبر على عكس المتوقع.. 43 ألف جنيه زيادة في أسعار "هوندا سيفيك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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