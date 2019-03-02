على عكس المتوقع.. 43 ألف جنيه زيادة في أسعار "هوندا سيفيك"

كتب: باسل الحلواني

في مفاجأة غير متوقعة، أقرت شركة النيل للتجارة والهندسة، وكيل علامة "هوندا" اليابانية في مصر، زيادة كبيرة على أسعار طراز "سيفيك".

وبلغ مقدار الزيادة الجديدة حوالي 43 ألف جنيه، ليصل بذلك

سعر "سيفيك" إلى 492 ألف جنيه، بدلاً من 449 ألف جنيه.

وكانت النيل للتجارة والهندسة قد أقرت تخفيضاً خلال فبراير الماضي على سعر "سيفيك" بلغ 86

ألف جنيه، ليصبح السعر الرسمي 449 ألف جنيه بدلاً من 535 ألفاً، وذلك بعد نجاحها في الحصول على شهادة "يورو 1" من الشركة الأم، وهي الشهادة التي تتيح للواردات ذات المنشأ الأوروبي والتركي التمتع بتخفيضات جمركية وفقًا لاتفاقيات الشراكة بين مصر وتركيا.