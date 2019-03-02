“بالصور” 8 أشياء يجب معرفتها عن جي ايه سي الصينية

الخليج ٣٦٥ نت – خلال مطلع شهر نوفمبر من عام 2018 الماضي، أعلنت علامة جي ايه سي “GAC” الصينية عن دخولها سوق السيارات السعودي عبر شركة الجميح للسيارات بصفتها وكيل وممثل لها في المملكة بهدف تقديم كافة الخدمات اللازمة للمشترين والملاك، معتمدة في ذلك على سمعتها العالمية كشركة تقدم سيارات ذات مستوى جودة مرتفعة، وسوف نتعرف اليوم على أهم 8 معلومات عنها.

1) مضى على تأسيسها أكثر من 60 عاماً

تأسست مجموعة قوانغتشو للسيارات عام 1955 قبل أن تتحول لشركة قابضة مساهمة عام 2005، لتقوم في 2009 بالاستحواذ على 29% من شانج فينج صانعة الـSUV، كي تصبح أكبر حامل أسهم بها بحلول عام 2011 بعد أن تم إدراج مجموعة جي ايه سي في بورصة هونج كونج عام 2010.

بنهاية عام 2010، قامت جي ايه سي بشراء 51% من أسهم شركة جونو لصناعة سيارات SUV المتوسطة والصغيرة والبيك اب ليتم لاحقاً إطلاق علامة ترامبشي التي استندت أولى سياراتها على ألفا روميو 166، ما ساعد المجموعة على بلوغ المرتبة السادسة بين شركات السيارات الصينية بعد تمكنها من بيع 724,200 سيارة خلال العام ذاته.

2) أفضل علامة سيارات صينية حسب J.D. Power

ما بين عامي 2013 إلى 2018، حصلت جي ايه سي على المركز الأول في دراسة وكالة J.D POWERS الأمريكية لأبحاث معدلات الجودة الأولية في الصين بين كافة العلامات الصينية الأخرى، وهو ما يشير لمدى تميز أداء سيارات العلامة، إضافة لحصولها على أعلى معدل رضا عملاء لمدة عامين على التوالي، مما يعبر عن معايير جودة الإنتاج وخدمات المبيعات العالية لدى جي اي سي.

3) تجذب انتباه وسائل الإعلام الدولية

عندما شاركت جي ايه سي في معرض أمريكا الشمالية للسيارات 2015، جذب التدشين العالمي لموديل GS4 انتباه وسائل الإعلام الدولية، حيث قامت وكالة Yahoo Finance بإعطاء الطراز جائزة “الابتكار من أجل المستقبل” نظراً لوضعها معايير جديدة للسيارات الصينية، وفي معرض أمريكا الشمالية 2017، تم تدشين نموذج EnSpirit الاختباري الهجين ذو القابس بجانب SUV GS7 التي وصفتها فوربس بكونها “تدشين عالمي مثير للإعجاب” في حين قالت نيويورك تايمز أنها “SUV جيل جديد جذابة”.

4) منشأة تصنيع من الطراز العالمي



بعد مرور عدة أعوام من الإبداع التقني المستقل، قامت جي ايه سي ببناء معايير تصنيع ذكية من الطراز العالمي لتقدم كفاءة وجودة عالية بجانب الحفاظ على البيئة عبر تقليل استهلاك الطاقة لأقصى درجة في منشأة تصنيعها بالصين.

5) التركيز على الجودة العالية

منذ تأسيس الشركة من 10 أعوام، تركز جي ايه سي على 4 صفات تساعدها في تقديم منتجات عالية الجودة تتجاوز توقعات العملاء، ما يتضمن التصميم الجذاب، جودة قطع عالية، عملية تصنيع تتسم بالاعتمادية ومستوى عالي من الخدمات.

6) اختيار أفضل علامات الموردين

قامت جي ايه سي ببناء شبكة عالمية لسلسلة التوريد الخاصة بها كي تحصل على أفضل قطع السيارات من أفضل الموردين في المجال، وهو ما يمثل شركات مثل بوش، دينزو، كونتيننتال، ايسين وماجنا، ما يضمن جودة سيارات العلامة الصينية مع تقنيات ثورية ومستوى تطوير منتجات عالي.

7) وجود عالمي

أسست جي ايه سي شبكة مبيعات وخدمات عالمية في 15 دولة حتى الآن عبر مختلف القارات، كما تمتلك مراكز أبحاث وتطوير في وادي السيليكون وولاية لوس أنجلوس الأمريكية، حيث كانت أول علامة صينية تظهر بمعرض الرابطة الوطنية لتجار السيارات الأمريكية، بجانب هدفها بالوصول إلى قدرة إنتاج مليون سيارة سنوياً في العام القادم.

8) تساهم بالنمو المجتمعي

هذا وتشارك جي ايه سي بشكل فعال في المشروعات المجتمعية، حيث أنها قدمت مركباتها لخدمة نقل الأشخاص للعديد من الأحداث الرسمية أمثال ألعاب قوانغتشو الآسيوية الرياضية في 2010 ومؤتمر فورتشن العالمي في 2017، بجانب توقيعها مذكرة تعاون مع إدارة حديقة سانجيانغيوان الوطنية والصندوق العالمي للحياة البرية لأجل مشروع مشترك لبناء أول حديقة وطنية في الصين.