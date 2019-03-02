محامو كارلوس غصن يطالبون محكمة يابانية بالإفراج عنه بكفالة

الخليج ٣٦٥ نت – تقدم محامو كارلوس غصن رئيس تحالف رينو-نيسان سابقاً بطلب إلى محكمة يابانية للإفراج عنه بكفالة وذلك بعد القبض عليه في نوفمبر الماضي.

وكشفت وسائل الإعلام اليابانية أن المحامين بقيادة يونشيرو هيروناكا تقدموا بالطلب إلى محكمة طوكيو الجزئية بالنيابة عن لبناني الأصل غصن البالغ من العمر 64 عاماً بعد تخطي احتجازه 3 أشهر.

الجدير بالذكر أن هذه لا تعدُّ أول مرة يطالب فيها فريق الدفاع بالإفراج عن غصن، حيث أن المحامين السابقين الذين استبدلوا مؤخراً تقدموا بطلبين خلال يناير 2019.

يذكر أن غصن طُرد من رئاسة مجلس إدارة نيسان على خلفية مخالفاته المالية، كما أنه استقال من رئاسة وإدارة رينو بعد ذلك كونه لم يعُد قادراً على مباشرة مهامه.